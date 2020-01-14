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Група KAZKA анонсувала тур містами України

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KAZKA / Прес-служба

Одразу після концерту у Києві музиканти відвідають Суми, Харків, Дніпро та Полтаву.

Поп-гурт KAZKA вирушить у всеукраїнський тур на підтримку нового альбому NIRVANA. Повний розклад сольних виступів гурту з'явився на сторінках у соцмережах.

Одразу після великого концерту у київському Палаці спорту, що відбудеться 4 березня, KAZKA відвідає 28 міст України. "Ми презентуємо наш новий альбом та виконаємо пісні, які ви вже давно знаєте і любите. Це буде неймовірне шоу", – обіцяють музиканти.

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У Києві KAZKA обіцяє представити глядачам нову приголомшливу програму. За словами артистів, новий альбом NIRVANA – це новий етап музичного, духовного та емоційного розвитку гурту. 

Ви можете придбати квитки на концерт KAZKA у Києві на Concert.ua онлайн.

Теги: Концерти Афіша Музика поп-музика
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