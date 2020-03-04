Група KAZKA показала останні приготування до масштабного шоу у Палаці спорту – відео

Вже сьогодні група вперше зіграє наживо свій новий альбом NIRVANA. І це буде найбільше шоу у кар’єрі музикантів.

Коли: 4 березня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 550 грн, у продажу на Concert.ua

Вже сьогодні українська поп-група KAZKA збере свій перший київський Палац спорту – один з найбільших і найзначущих майданчиків країни. Напередодні концерту музиканти поділились останніми етапами процеси підготовки та розповіли декілька секретів майбутнього шоу.

Останній тиждень реально зводить всіх з розуму. Ми всі дуже хочемо, щоб це було на високому рівні. Дуже хочемо, щоб всі наші задумані трюки, всі наші задумані плани – щоб все це відбулось. Кожен наряд одягався тоді, коли це треба. Щоб кожен ліхтарик загорівся. Щоб кожна нотка була заспівана красиво. Щоб Нікіта не налажав, щоб Діма не грав у пісні “Мало” там, де грають скрипки.

– Олександра Зарицька, вокалістка KAZKA.

Дивитись KAZKOVE ВИДИВО #35 — Підготовка до Палацу Спорту. Частина 3:

Окремим важливим елементом шоу буде світло – на нього учасники групи та постановники роблять велику ставку. "Майже кожна деталь – це такий невеличкий експеримент. Це важко, тому що треба налагодити це таким чином, щоб це працювало, щоб все було виразно, було синхронно і так далі. Але це найцікавіше", – розповідає режисер-постановник шоу Анатолій Єрохін.

Крім того, вокалістка KAZKA Олександра Зарицька розкрила декілька секретів майбутнього шоу. Зокрема, за словами співачки, у Палаці спорту буде більше однієї сцени, а пісні з першого альбому прозвучать по-новому, у нових аранжуваннях. "Пару тижнів назад почали співати всю програму – раніше співали тільки новий альбом. І виявилось, що ми позабували старі пісні", – сміється Зарицька.

"Найскладніше – бути серйозною, мабуть і не відволікатись. Так як це найкрутіше, що зі мною траплялось у моєму житті, і цей концерт – це найважливіше, що було у моєму житті, тому в мене трошки відняло дах", – ділиться співачка.

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Крім того, нещодавно стало відомо, що спеціальним гостем великого концерту KAZKA у київському Палаці спорту стане світова сенсація зі Швейцарії – гурт Kadebostany. У день київського концерту музиканти презентують спільну пісню, що називається Baby, I`m OK. А вже після столичного концерту український поп-гурт вирушить у масштабний тур країною.