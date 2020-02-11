Група "Мумій Тролль" з великим сольним концертом виступить у Києві

Під час туру 2020 року група представить широку програму-ретроперспективу МТ і буде виконувати як нові пісні, так і улюблені хіти.

Відома рок-група "Мумій Тролль" виступить у Києві. Концерт відбудеться 15 грудня 2020 року у Міжнародному виставковому центрі. Квитки у продажу з 24-го лютого.

В останній раз "Мумій Тролль" виступали в Україні у 2017 році в Одесі з концертом до ювілею свого першого альбому "Морская". При цьому у Києві гурт востаннє був із презентацією свого десятого альбому "SOS Матросу" у листопаді 2013-го — саме в час початку Євромайдану.

Слухати Мумий Тролль — Фантастика:

"Мумій Тролль" — одна з найкультовіших груп СНГ, що свого часу зробила революцію у музиці. За роки існування склад музикантів постійно змінювався, проте незмінним залишається лідер МТ — "інопланетний гість" і винахідник музичного жанру рокапопс Ілля Лагутенко. Найсвіжіший реліз групи — 12-й альбом ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД — вийшов у 2018 році.