Група "Один в каное" анонсувала додатковий концерт у Києві
Тоже тепер музиканти розпочнуть свій великий український тур з повністю розпроданого Жовтневого палацу – і завершать його ще одним концертом у Києві.
Українська інді-група "Один в каное" зіграє ще один концерт у київському Жовтневому палаці – 24 квітня 2020 року. Квитки на попередньо анонсовану дату 18 березня повністю розпродані.
Багато з вас писали про те що квитків не вистачило всім бажаючим. З радістю повідомляємо про додатковий концерт, який відбудеться 24-го квітня у Жовтневому Палаці,
– Один в каное.
З київського солд-ауту 18 березня група розпочне великий всеукраїнський тур, присвячений своєму десятиліттю. За ці роки "Один в каное" стали справжнім феноменом української сцени, адже без будь-якого промо, продюсерів та маючи лише один альбом увесь цей час збирає повні зали по всій країні та за її межами.
Розклад українського туру Один в каное:
- 18 березня – Київ, МЦКМ Жовтневий палац (SOLD OUT);
- 19 березня – Харків, Палац студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого;
- 21 березня – Полтава, Палац дозвілля “Листопад”;
- 22 березня – Запоріжжя, Запорізька обласна філармонія;
- 24 березня – Дніпро, ДК Машинобудівників;
- 25 березня – Кривий Ріг, Криворізький театр драми та музкомедії;
- 26 березня – Одеса, Одеська філармонія;
- 27 березня – Миколаїв, "Юність";
- 30 березня – Кропивницький, Кіровоградська обласна філармонія;
- 31 березня – Кременчук, Палац культури ім. Петровського;
- 1 квітня – Черкаси, Черкаська обласна філармонія;
- 3 квітня – Вінниця, Будинок офіцерів;
- 4 квітня – Рівне, Міський будинок культури;
- 6 квітня – Луцьк, Палац культури;
- 8 квітня – Ужгород, Драмтеатр;
- 11 квітня – Івано-Франківськ, Івано-Франківська обласна філармонія;
- 12 квітня – Чернівці, Чернівецька обласна філармонія;
- 13 квітня – Львів, Національний драмтеатр ім. М. Заньковецької;
- 22 квітня – Житомир, Житомирська обласна філармонія;
- 24 квітня – Київ, МЦКМ Жовтневий палац (додатковий концерт).
Дивитись відео Один в каное – У мене немає дому:
Група "Один в каное" була заснована у 2010-му році у Львові. До складу колективу входять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та барабанщик Ігор Дзіковський. Музиканти виступали у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Польщі, брали участь у багатьох фестивалях. За майже 10 років вони випустили лише одну платівку, до якої увійшло 25 композицій, як результат п’ятирічних пошуків вічних сенсів. У 2019 році "Один в каное" представив перший офіційний кліп на пісню "У мене немає дому", який став надпопулярним та набрав більш, ніж 4 мільйони переглядів на YouTube.