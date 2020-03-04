Група "Один в каное" анонсувала додатковий концерт у Києві

Тоже тепер музиканти розпочнуть свій великий український тур з повністю розпроданого Жовтневого палацу – і завершать його ще одним концертом у Києві.

Українська інді-група "Один в каное" зіграє ще один концерт у київському Жовтневому палаці – 24 квітня 2020 року. Квитки на попередньо анонсовану дату 18 березня повністю розпродані.

Багато з вас писали про те що квитків не вистачило всім бажаючим. З радістю повідомляємо про додатковий концерт, який відбудеться 24-го квітня у Жовтневому Палаці,

– Один в каное.

З київського солд-ауту 18 березня група розпочне великий всеукраїнський тур, присвячений своєму десятиліттю. За ці роки "Один в каное" стали справжнім феноменом української сцени, адже без будь-якого промо, продюсерів та маючи лише один альбом увесь цей час збирає повні зали по всій країні та за її межами.

Розклад українського туру Один в каное:

Дивитись відео Один в каное – У мене немає дому:

Група "Один в каное" була заснована у 2010-му році у Львові. До складу колективу входять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та барабанщик Ігор Дзіковський. Музиканти виступали у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Польщі, брали участь у багатьох фестивалях. За майже 10 років вони випустили лише одну платівку, до якої увійшло 25 композицій, як результат п’ятирічних пошуків вічних сенсів. У 2019 році "Один в каное" представив перший офіційний кліп на пісню "У мене немає дому", який став надпопулярним та набрав більш, ніж 4 мільйони переглядів на YouTube.