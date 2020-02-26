Група "Пошлая Молли" презентує у Києві новий альбом

Нові герої українських підлітків повертаються. І цей концерт точно не сподобається вашій мамі.

Коли: 29 травня 2020 року

Де: ЮБК (Труханов остров)

Вартість квитків: 400 грн, у продажу на Concert.ua

Український поп-панк гурт "Пошлая Молли" повертається з концертом до Києва. 29 травня музиканти презентують свій новий альбом на ЮБК. На прихильників чекають старі хіти, нові хіти та хітові хіти, а також потужний звук, світлове шоу та магія піротехніки.

Нещодавно гурт "Пошлая Молли" повернувся після річної перерви і випустив міні-альбом Paycheck. Це шість композицій, під які будуть вриватись підлітки наступного літа. Одну з них – "Мишка", спільний трек зі співачкою KATERINA, екс-учасницею гурту "Серебро" – музиканти виклали у мережу ще у грудні.

Дивитись відео Пошлая Молли – Мишка (feat. KATERINA):

"Пошлую Молли" створив у 2016 році харківський музикант Кирило Блєдний. Гурт швидко став популярним серед підлітків, зокрема завдяки соцмережам. Їхній кліп "Любимая песня твоей сестры" наразі подивились більш ніж 15 мільйонів користувачів YouTube.