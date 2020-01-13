Група Queen зіграє благодійний концерт в Австралії

Усі доходи від продажу квитків будуть спрямовані на ліквідацію наслідків пожежі.

Queen та Адам Ламберт підтвердили свою участь у благодійному концерті заради допомоги постраждалим від пожеж в Австралії. Захід відбудеться 16 лютого в Сіднеї. Про це група повідомила зі своїх сторінок в соцмережах.

Також участь у благодійній події візьмуть американський рок-співак Еліс Купер і близько двох десятків зірок австралійської сцени: Емі Шарк, Baker Boy, Гай Себастьян та інші. Повідомляється, що у продаж надійде 70 000 квитків вартістю 70, 85 і 100 доларів кожен. Усі доходи від концерту будуть спрямовані на ліквідацію наслідків масштабних пожеж на континенті.

Раніше гітарист Queen Брайан Мей повідомляв, що легендарну групу просили "влаштувати благодійний концерт або стати частиною благодійного концерту на кшталт Live Aid, щоб спробувати допомогти постраждалим від пожежі". Крім того, вже через кілька тижнів Queen у складі Брайана Мея, Роджера Тейлора і вокаліста Адама Ламберта приїдуть до Австралії з запланованими раніше концертами.

В Україну Queen поки їхати не збираються, проте вже 10 квітня в київському Палаці "Україна" відбудеться одна з найграндіозніших подій цієї весни — шоу Queen Symphonic. Усіх учасників симфонічного оркестру особисто прослуховував і затверджував сам Брайан Мей.

Квитки на Queen Symphonic в Києві доступні на Concert.ua онлайн.