Група Sons Of Apollo скасувала концерт у Києві через епідемію коронавірусу

Музиканти повідомили про своє рішення менше, ніж за добу до київського концерта. Нову дату оголосять пізніше, усі придбані квитки залишаються дійсними.

Перший виступ відомої американської метал-групи Sons Of Apollo в Україні відкладається на невизначений термін. Через епідемію коронавірусу за день до київського концерту група скасувала увесь свій європейський тур.

"В абсолютному розпачі вимушені повідомити, що не маємо іншого вибору, аніж зупинити наш тур Європою, Україною та Росією та перенести концерти, що залишились", – повідомила група у соцмережах.

Ескалація епідемії коронавірусу дійшла до такої межі, що уряди вирішили зачинити концертні майданчики, обмежити проведення заходів та напрямки перельотів, і ми не маємо жодних гарантій для нас та наших промоутерів, що шоу зможуть відбутися. Це час, коли здоров’я на першому місці – і ми не будемо наражати на небезпеку групу, команду і прихильників.

– Sons Of Apollo

Представники групи також повідомили, що Sons Of Apollo обов’язково повернуться, аби зіграти обіцяні шоу. Нові дати будуть погоджені і оголошені одразу після того, як мине епідеміологічна криза. Київські організатори інформують, що усі придбані квитки залишаються дійсними і на нову дату.