Гучне повернення до України: My Own Private Alaska оголосили реюніон та ювілейний тур

Хоча МОРА як гурт перестали існувати майже шість років тому, музиканти зберуться, аби відзначити 10-ліття культового альбому Amen.

Коли: 10 вересня 2020 року

Де: Bingo (пр-т Перемоги, 112)

Вартість: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Найяскравіші представники французького андеграунду My Own Private Alaska повертаються до Києва у рамках ювілейного реюніон-туру. Концерт відбудеться 10 вересня у клубі Бінго. Після розпаду у 2014-му і мовчання МОРА все ж вирішили зібратись для того, щоб зіграти декілька спеціальних шоу до 10-річчя дебютного альбому Amen.

Непросто залишитися командою чи друзіми, коли дорога ускладнена усіма життєвими випробуваннями: професійним вибором, сімейними історіями, психологічними травмами. Тож MOPA завершила своє існування у 2014 році. Тоді життя зробило свою справу. Але ці пісні та цей альбом для нас настільки важливі, що ми хочемо відсвяткувати наживо,

– звернулись музиканти до своїх фанатів.

Проте гурт не повідомляє, чи продовжить своє існування після ювілейного туру і чи варто прихильникам очікувати від My Own Private Alaska нових релізів. "Ми побачимо згодом, що принесе майбутнє. Ми просто насолоджуємося теперішнім моментом", – говорять музиканти.

Завдяки альбому Amen ім’я My Own Private Alaska буквально вписане золотими літерами в історію андеграундної музики. Пройшло вже 10 років з моменту виходу найвідомішого релізу групи, 9 років з моменту останнього шоу в Україні, 8 років з моменту припинення концертної діяльності. І все ж вони повертаються - музика на межі емоцій, кожне живе шоу як занурення у безодню страждань і відродження з осколків небуття.