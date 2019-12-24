Гучне повернення: Джастін Бібер оголосив про масштабний концертний тур
Канадський музикант, який в березні цього року заявив, що йде зі сцени через депресію та внутрішні проблеми, оприлюднив назву та дату виходу нового треку. 3 січня побачить світ перша пісня "Yummy", яка дасть старт релізові його п'ятого студійного альбому та гучному гастрольному туру.
Нещодавно в інстаграмі знаменитості з'явився провокативний допис, у якому виконавець пообіцяв анонсувати вихід нового альбому до Різдва. Сьогодні, 24 грудня, кілька годин тому на офіційному ютуб-каналі Джастіна Бібера з'явилося відео, яке іменує повернення співака на сцену після тривалої творчої паузи.
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На кадрах 25-річний виконавець опиняється серед покинутого міста в цілковитій самотності. Але саме в цьому безлюдному місці він знаходить гармонію, внутрішні сили та переосмислює свою музику. Він стверджує, що новий альбом, назву якого виконавець досі тримає в таємниці, стане найлюбленішим з усіх його попередніх робіт.
Як люди, ми недосконалі. Моє минуле, мої помилки, все те, що я пережив, привело мене до істини. Я відчуваю, що ця музика відрізняється від попередніх альбомів лише через те, що я знайшов своє місце в житті. Я радий виконати його та гастролювати. У кожного з нас різні історії. Я просто щасливий поділитися своєю,
– розповів Джастін Бібер.
Так перший сингл п'ятого студійного альбому прихильники зможуть оцінити вже 3 січня 2020 року.
Масштабний гастрольний тур співак готовий розпочати 14 травня з концертного майданчика в Сіетлі. Його щільний графік розписаний до 26 вересня 2020 року. Тоді Джастін Бібер планує завершити тур виступом в Іст-Резерфорд. Впродовж п'яти місяців зірка збиратиме арени та стадіони у десятках міст США та Канади.
Джастін Бібер – #BIEBER2020: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що останній альбом "Purpose" співак випустив 2015 року. Після того він співав в дуеті з Едом Шираном – "I Don't Care" та розповів про стосунки з Селеною Гомес у синглі "Friends".