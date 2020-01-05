Гурт Five Finger Death Punch випустив нову потужну пісню

Вже 14 січня культові рокери виступлять у київському Палаці cпорту.

Легендарний американський грув-метал гурт Five Finger Death Punch презентував новий сингл під назвою Full Circle. Це вже друга пісня, видана рокерами напередодні виходу їхнього восьмого студійного альбому F8, що побачить світ 28 лютого. І вже зараз зрозуміло, що Full Circle приголомшливо звучатиме під час майбутнього туру.

Пісня Full Circle — заклик до інших бути вільними у своїх думках та поглядах та одночасне розуміння нездатності змінити світ. За словами вокаліста Five Finger Death Punch Айвена Муді, майбутній альбом — це своєрідна хроніка злетів та падінь на його шляху до тверезості. "Для мене цей запис — прощення гріхів. Все, що я робив у своєму житті, привело мене до цієї миті", — говорить Муді.

Вже через кілька днів Five Finger Death Punch відправиться у європейський тур, і перша зупинка — Київ. 14 січня 2020 року всесвітньо відомі гіганти модерн-року та металу, володарі чотирьох платинових та шести золотих платівок обіцяють запалити своєю енергією Палац спорту.

Квитки на Five Finger Death Punch у Києві доступі на Concert.ua.