Гурт Hed PE повертається до Києва із 20-річчям знакового альбому

Саме на альбомі Broke рокери випустили свій найвідоміший трек Bartender. Крім того, у записі релізу брав участь Серж Танкян з System of a Down.

У рамках великого європейського туру американська репкор-група Hed PE привезе до України спеціальну святкову програму до 20-річчя свого знакового альбому Broke. Виступ відбудеться 26 вересня у київському клубі Atlas, квитки на подію вже у продажу – до 1-го квітня за спеціальною ціною.

Найважливіша платівка у кар’єрі гурту вийшла 22 серпня 2000 року та розійшлась накладом у понад 250 тисяч копій. Саме на цьому релізі присутній найвідоміший трек Hed PE – Bartender.

На відміну від першого альбому, який переважно міксував хардкор-панк та хіп-хоп, Broke отримав нові елементи – класичний рок та навіть вплив етнічної музики. Крім того, на цьому альбомі гурт презентував декілька зіркових гостьових треків: гітарист Dead Kennedys East Bay Ray взяв участь у записі треку Waiting to Die, а в пісні Feel Good можна почути голоси Сержа Танкяна з System of a Down та Моргана Ландера з Kittie.

Hed PE – гурт, що утворився в Каліфорнії у 1994 році і прославився своєю крос-жанровою музикою на межі гангста-репу та панк-року. У різні роки колектив надихався гуртами Beastie Boys, Black Sabbath, Bob Marley, Led Zeppelin, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G. та Rage Against the Machine. У 2019 гурт випустив свій 11-й студійний альбом Stampede.