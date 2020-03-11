Гурт Kazka скасував тур Україною

У рамках туру музиканти мали відвідати 28 українських міст, проте вирішили перенести концерти на більш сприятливий для цього час.

Через епідемічну ситуації у країні та рекомендації щодо обмеження масових заходів українська поп-група Kazka прийняла рішення про скасування туру на підтримку нового альбому. За словами музикантів, вони дуже ретельно готувались до свого великого сольного концерту у Києві, що відбувся 4 березня у Палаці спорту, і збирались привезти велике NIRVANA The Show до 28 міст України, проте змушені перенести гастролі "на більш сприятливий час".

Таке рішення було прийняте нашою командою перш за все з турботою про здоров'я глядачів і учасників колективу та за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України щодо організації та відвідування заходів масового збору людей,

– Kazka

Усі зазначені на афіші концерти – перенесено.

Проте прихильникам групи не варто засмучуватись завчасно – концерти обов’язково відбудуться, а придбані квитки залишаються дійсними. Інформацію щодо нових дат представники групи повідомлять пізніше.