Гурт "Крихітка" відкриє концерт Editors у Києві

Українська поп-група, що нещодавно випустила першу за п’ять років нову пісню і гучно заявила про своє повномасштабне повернення, стала спеціальним гостем концерту британців.

Коли: 1 квітня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1290 грн, у продажу на Concert.ua

Спеціальним гостем київського концерта Editors стане український поп-гурт "Крихітка". Про це повідомили організатори події. Група на чолі із незмінною фронтвумен Сашею Кольцовою виступить перед британцями.

Крихітка – спеціальний гість концерту Editors у Києві

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На початку минулого лютого "Крихітка" презентувала нову пісню "Бурштин" – і це перший з 2015-го року реліз групи. Як розповіла Саша Кольцова, "Бурштин" – перший сингл майбутнього альбому, над яким наразі працюють музиканти. Послухати нову композицію можна прямо зараз.

Слухати Крихітка – Бурштин:

Бачили? Editors презентували метафоричне відео на нову пісню

Самі ж Editors наразі знаходяться у турі на підтримку свого збірника Black Gold: Best of Editors, у рамках якого завітають і до України. Оскільки до платівки увійшли найкращі пісні з шести студійних альбомів групи, у програмі живих виступів – тільки улюблені пісні прихильників.

За словами музикантів, пісні для компіляції вони обирали не йдучи на поводу у власних уподобань. "Це наш найпрактичніший альбом. Усі інші наші записи дуже егоїстичні. Для нас головне задоволення — процес створення альбому, його реліз — це вже чиста поблажливість. Ми просто робимо саме те, що хочемо. Але не цього разу. Цього разу все обертається навколо слухача", — каже фронтмен Том Сміт.

Дивитись відео Editors – Sugar: