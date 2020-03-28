Гурт Latexfauna випустив пісню про кризу середнього віку
Kosatka стала першим треком, записаним колективом із новим гітаристом Іллєю Случанко.
Коли: 24 квітня 2020 року
Де: HC Hall (пр-т. Визволителів 1)
Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua
Український дрім-поп гурт Latexfauna презентував нову пісню Kosatka. За словами музикантів, вона присвячена чоловікам у кризі середнього віку. Послухати новий трек ви можете просто зараз.
Слухати Latexfauna – Kosatka:
Її ми присвячуємо чоловікам, що зустрічають свою кризу. Багато досягають всього, за чим гналися. Та куди ж поділася та безпричинна радість, яка супроводжувала нас у безгрошівній юності, коли ми уміли насолоджуватися самим лише полум’ям багаття, що розводили на піках рожевих і теплих скель?
– Latexfauna
Читайте ще: Гурт YUKO розповів, як проводить час на карантині
Крім того, Kosatka – перша пісня, записана у новому складі групи Latexfauna. З колективу пішов гітарист Костянтин Левицький – його замінив гітарист луцької групи "Фіолет" Ілля Случанко. Побачити новий склад Latexfauna наживо зможемо вже 24 квітня у Києві.
Вибір редакції
-
Дмитро Феліксов, Concert.ua: Про проблеми індустрії та чому до України не приїжджають Rammstein29 лютого , 11:00
-
Як не зійти з розуму в ізоляції: майстер-клас від співачки Poppy у новому відео Sit/Stay22 березня , 14:21
-
Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині: перший тиждень23 березня , 18:37