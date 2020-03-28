Гурт Latexfauna випустив пісню про кризу середнього віку

Kosatka стала першим треком, записаним колективом із новим гітаристом Іллєю Случанко.

Коли: 24 квітня 2020 року

Де: HC Hall (пр-т. Визволителів 1)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Український дрім-поп гурт Latexfauna презентував нову пісню Kosatka. За словами музикантів, вона присвячена чоловікам у кризі середнього віку. Послухати новий трек ви можете просто зараз.

Слухати Latexfauna – Kosatka:

Її ми присвячуємо чоловікам, що зустрічають свою кризу. Багато досягають всього, за чим гналися. Та куди ж поділася та безпричинна радість, яка супроводжувала нас у безгрошівній юності, коли ми уміли насолоджуватися самим лише полум’ям багаття, що розводили на піках рожевих і теплих скель?

– Latexfauna

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Крім того, Kosatka – перша пісня, записана у новому складі групи Latexfauna. З колективу пішов гітарист Костянтин Левицький – його замінив гітарист луцької групи "Фіолет" Ілля Случанко. Побачити новий склад Latexfauna наживо зможемо вже 24 квітня у Києві.