Гурт "Один в каное" переніс тур Україною через карантин: нові дати концертів

Музиканти вимушені перенести березневі концерти на квітень-травень та скасувати цьогорічні виступи у чотирьох містах – Кропивницькому, Кременчуці, Ужгороді та Луцьку.

Українська інді-група "Один в каное" планувала зіграти більш ніж 20 концертів у різних містах України протягом березня-квітня цього року, проте відтермінувала тур через карантин та пов’язані із ним обмеження проведення масових подій. Нові дати туру днями з’явились на офіційних сторінках гурту у соцмережах.

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Також музиканти повідомляють, що раніше заплановані концерти у Кропивницькому, Кременчуці, Ужгороді та Луцьку переносяться на інший тур у зв'язку з неможливістю зробити це у найближчий час. Щодо інших міст, усі попередньо придбані квитки залишаються дійсними.

Новий розклад туру "Один в каное" Україною: