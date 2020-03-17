Гурт "Один в каное" переніс тур Україною через карантин: нові дати концертів
Музиканти вимушені перенести березневі концерти на квітень-травень та скасувати цьогорічні виступи у чотирьох містах – Кропивницькому, Кременчуці, Ужгороді та Луцьку.
Українська інді-група "Один в каное" планувала зіграти більш ніж 20 концертів у різних містах України протягом березня-квітня цього року, проте відтермінувала тур через карантин та пов’язані із ним обмеження проведення масових подій. Нові дати туру днями з’явились на офіційних сторінках гурту у соцмережах.
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Також музиканти повідомляють, що раніше заплановані концерти у Кропивницькому, Кременчуці, Ужгороді та Луцьку переносяться на інший тур у зв'язку з неможливістю зробити це у найближчий час. Щодо інших міст, усі попередньо придбані квитки залишаються дійсними.
Новий розклад туру "Один в каное" Україною:
- 11 квітня – Івано-Франківськ (без змін);
- 12 квітня – Чернівці (без змін)і;
- 13 квітня – Львів (без змін);
- 21 квітня – Тернопіль (без змін);
- 22 квітня – Житомир (без змін);
- 23 квітня – Київ;
- 24 квітня – Київ (додатковий концерт, без змін);
- 26 травня – Чернігів;
- 27 травня – Черкаси;
- 28 травня – Полтава;
- 29 травня – Харків;
- 31 травня – Дніпро;
- 1 червня – Запоріжжя;
- 2 червня – Кривий Ріг;
- 3 червня – Миколаїв;
- 11 червня – Рівне;
- 12 червня – Вінниця;
- 25 липня – Одеса.