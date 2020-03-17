Гурт O.Torvald переносить український тур та влаштовує онлайн-концерт

Під час трансляції свого концерту зі студії група також спілкуватиметься із прихильниками і зробить розіграш подарунків.

Рок-гурт O.Torvald переніс свій тур на підтримку останнього альбому Diller Kaifu. Нові дати музиканти оприлюднили на сторінках соцмереж. Концерти у Білій Церкві та Чернівцях скасовано. Усі попередньо придбані квитки дійсні. У разі, якщо нові дати вам не підходять або ви не маєте змоги бути присутнім на концерті, можете звернутись до організаторів концерту у вашому місті і повернути кошти за квиток.

Наші люди, ми намагалися зробити все можливе, аби зберегти березневі концерти. Шукали варіанти проведення і менші локації, але мусимо визнати, ситуація дійсно дуже серйозна. Здоров’я та безпека набагато важливіші. Концерти відбудуться, проте в інші дати,

– звернувся гурт до прихильників.

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Крім того, O.Torvald анонсував "абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу". 20 березня музиканти влаштують трансляцію свого лайв-виступу і обіцяють влаштувати у перервах між піснями спілкування із фанами. Тож під час концерту можна буде поставити запитання групі, а ще – виграти квитки на концерт туру та мерч гурту.

Новий розклад туру O.Torvald Україною: