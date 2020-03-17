Гурт O.Torvald переносить український тур та влаштовує онлайн-концерт
Під час трансляції свого концерту зі студії група також спілкуватиметься із прихильниками і зробить розіграш подарунків.
Рок-гурт O.Torvald переніс свій тур на підтримку останнього альбому Diller Kaifu. Нові дати музиканти оприлюднили на сторінках соцмереж. Концерти у Білій Церкві та Чернівцях скасовано. Усі попередньо придбані квитки дійсні. У разі, якщо нові дати вам не підходять або ви не маєте змоги бути присутнім на концерті, можете звернутись до організаторів концерту у вашому місті і повернути кошти за квиток.
Наші люди, ми намагалися зробити все можливе, аби зберегти березневі концерти. Шукали варіанти проведення і менші локації, але мусимо визнати, ситуація дійсно дуже серйозна. Здоров’я та безпека набагато важливіші. Концерти відбудуться, проте в інші дати,
– звернувся гурт до прихильників.
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Крім того, O.Torvald анонсував "абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу". 20 березня музиканти влаштують трансляцію свого лайв-виступу і обіцяють влаштувати у перервах між піснями спілкування із фанами. Тож під час концерту можна буде поставити запитання групі, а ще – виграти квитки на концерт туру та мерч гурту.
Новий розклад туру O.Torvald Україною:
- 3 квітня – Дніпро;
- 4 квітня – Полтава;
- 5 квітня – Суми;
- 9 квітня – Харків;
- 10 квітня – Черкаси;
- 6 травня – Житомир;
- 7 травня – Рівне;
- 8 травня – Луцьк;
- 9 травня – Львів;
- 10 травня – Тернопіль;
- 13 травня – Вінниця;
- 14 травня – Хмельницький;
- 15 травня – Івано-Франківськ.