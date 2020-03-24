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Гурт Palaye Royale випустить альбом про утопічний світ і людей у протигазах

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Palaye Royale / Facebook

Американське рок-тріо мало б сьогодні виступити у Києві, проте концерт перенесли через карантин. Група обов’язково доїде до України восени – і тепер точно із новим альбомом.

Коли: 6 вересня 2020 року
Де: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)
Вартість квитків: від 890 грн, у продажу на Concert.ua

Третій студійний альбом американської рок-групи Palaye Royale називатиметься The Bastards та вийде вже 29 травня на лейблі Sumerian. Платівка присвячена утопічному світу, як його собі уявляють самі учасники колективу. Крім того, тріо з Лас-Вегасу випустило відео на одну з пісень нового альбому.

"Усі події розгортаються навколо острова Обсідіан у 1888 році. Коротше кажучи, це світ, який починався з намірів, коли острів сприяв існуванню вільних художників та мислителів. В кінці кінців, він стає політично заангажованим і токсичним. Щоб залишитись справжньою людиною у цьому суспільстві, ви маєте носити протигаз", – пояснює фронтмен Palaye Royale Ремінгтон Лейт.

Дивитись відео Palaye Royale – Lonely:

Ці пісня та відео дуже особисті для мене. У дитинстві я був жертвою фізичного та психологічного насилля. Це змушувало мене відчувати себе пригніченим та думати про самогубство. Я завжди вважав, що це моя проблема, що я заслуговую на таке ставлення від людини, яка мала б мене любити, бо зробив щось погане. Тому я почав користуватись косметикою - мені здавалось, що якщо я буду схожим на іншу людину, я стану іншою людиною. Людиною, що здатна постояти за себе.
– фронтмен Palaye Royale Ремінгтон Лейт

Як відомо, Palaye Royale мали виступити у нас наприкінці березня, проте вимушено перенесли концерт через карантин та обмеження масових заходів. Тож тепер чекатимемо на американських рокерів із новим альбомом – 6 вересня 2020 року. Майданчик залишається незмінним – київський клуб Bel etage. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними.

Обкладинка альбому Palaye Royale – The Bastards

Треклист Palaye Royale – The Bastards:

  1. Little Bastards
  2. Massacre, The New American Dream
  3. Anxiety
  4. Tonight Is The Night I Die
  5. Lonely
  6. Hang On To Yourself
  7. Fucking With My Head
  8. Nervous Breakdown
  9. Nightmares
  10. Masochist
  11. Doom (Empty)
  12. Black Sheep
  13. Stay
  14. Redeemer
  15. Lord Of Lies (bonus track)
 
Автор: Ліза Астахова
Теги: Музика Новини Афіша Афіша Концерти
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