Гурт Palaye Royale випустить альбом про утопічний світ і людей у протигазах

Американське рок-тріо мало б сьогодні виступити у Києві, проте концерт перенесли через карантин. Група обов’язково доїде до України восени – і тепер точно із новим альбомом.

Коли: 6 вересня 2020 року

Де: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Вартість квитків: від 890 грн, у продажу на Concert.ua

Третій студійний альбом американської рок-групи Palaye Royale називатиметься The Bastards та вийде вже 29 травня на лейблі Sumerian. Платівка присвячена утопічному світу, як його собі уявляють самі учасники колективу. Крім того, тріо з Лас-Вегасу випустило відео на одну з пісень нового альбому.

"Усі події розгортаються навколо острова Обсідіан у 1888 році. Коротше кажучи, це світ, який починався з намірів, коли острів сприяв існуванню вільних художників та мислителів. В кінці кінців, він стає політично заангажованим і токсичним. Щоб залишитись справжньою людиною у цьому суспільстві, ви маєте носити протигаз", – пояснює фронтмен Palaye Royale Ремінгтон Лейт.

Дивитись відео Palaye Royale – Lonely:

Ці пісня та відео дуже особисті для мене. У дитинстві я був жертвою фізичного та психологічного насилля. Це змушувало мене відчувати себе пригніченим та думати про самогубство. Я завжди вважав, що це моя проблема, що я заслуговую на таке ставлення від людини, яка мала б мене любити, бо зробив щось погане. Тому я почав користуватись косметикою - мені здавалось, що якщо я буду схожим на іншу людину, я стану іншою людиною. Людиною, що здатна постояти за себе.

– фронтмен Palaye Royale Ремінгтон Лейт

Як відомо, Palaye Royale мали виступити у нас наприкінці березня, проте вимушено перенесли концерт через карантин та обмеження масових заходів. Тож тепер чекатимемо на американських рокерів із новим альбомом – 6 вересня 2020 року. Майданчик залишається незмінним – київський клуб Bel etage. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними.

Обкладинка альбому Palaye Royale – The Bastards

Треклист Palaye Royale – The Bastards: