Гурт Queen попросили повторити легендарний Live Aid заради постраждалих від пожеж у Австралії

Музикант та еко-активіст Браян Мей шокований масштабами загибелі тварин та не відкидає ідеї взяти участь у благодійному фестивалі.

Гітаристу Queen Браяну Мею та іншим учасникам гурту запропонували зробити благодійний концерт на підтримку постраждалих від австралійських пожеж. Про це 72-річний музикант нещодавно розповів під час зустрічі з представниками преси, передає Mirror.

До нас звернулись з проханням влаштувати благодійний концерт або стати частиною благодійного концерту на зразок Live Aid, щоб спробувати допомогти постраждалим від пожежі,

— сказав Мей.

За словами музиканта, зараз вони не можуть нічого обіцяти, оскільки ситуація залишається невизначеною. Проте вже за кілька тижнів Queen у складі Браяна Мея, Роджера Тейлора та вокаліста Адама Ламберта приїдуть до Австралії із запланованими концертами. До австралійського туру гурту залишилось зовсім мало часу, та Мей пообіцяв все ж подумати, як саме вони можуть допомогти постраждалим.

Найбільш болючим для легендарного гітариста, який також є еко-активістом і бореться за збереження популяції їжаків та заборону полювання на лисиць та борсуків у Великій Британії, стала масова загибель австралійських тварин. "24 людини загинули, що саме по собі є трагедією, але півмільярда тварин — це майже немислимо! Ви спостерігаєте за радикальною зміною дикої природи у Австралії. І це схоже на масове вимирання, що жахливо", — говорить Мей.

"Не можу припинити думати про трагічні австралійські пожежі. І відчуваю себе таким безпорадним... Що ми можемо зробити? Ми можемо молитися. І ми можемо чинити тиск на наших лідерів, щоб вони надавали пріоритет здоров'ю нашої планети, а не "економіці". — раніше писав музикант у соцмережах.

Live Aid — міжнародний благодійний фестиваль, що відбувся у 1985 році. Його метою був збір коштів для допомоги постраждалим від страшного голоду у Ефіопії. Основним майданчиком фестивалю став лондонський стадіон Уемблі. На його сцену вийшли Пол Маккартні, Девід Боуї, Елтон Джон, Пол Янг, гурти Queen, The Who, U2, Status Quo та інші. Відкривали концерт принц Чарльз та принцеса Діана. Супутникову телетрансляцію цієї події у прямому ефірі дивились близько 1.9 мільярди людей у 150-ти країнах

Виступ Queen на Live Aid вважається одним з найкращих фестивальних виступів у історії світової музики. Біографічний фільм "Богемська рапсодія", роль Фредді Мерк'юрі у якому виконав Рамі Малек, містить майже повний легендарний виступ на Вемблі, для чого відтворювали точну копію сцени.

Загальний внесок гурту Queen у історію світової музики складно переоцінити. Навіть після смерті Мерк'юрі їхня музика продовжує своє життя — титулованому "королівському" гурту присвячують рок-вистави, балетні постановки та мюзикли. Вічні хіти у виконанні симфонічного оркестру, усіх учасників якого особисто прослуховував та затверджував Брайан Мей, ви зможете почути у Києві вже 10 квітня 2020 року.

Квитки на Queen Symphonic у Києві доступні на Concert.ua онлайн.