Гурт X Ambassadors випустив новий міні-альбом

Окрім вже опублікованого раніше радіохіта Everything Sounds Like A Love Song до релізу увійшли ще дві композиції, які ви можете послухати вже зараз.

Коли: 16 березня 2020 року

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 990 грн, у продажу на Concert.ua

Мультиплатинова американська поп-рок група X Ambassadors презентували новий ЕР під назвою Belong. До міні-альбому увійшли три треки: Happy Home, однойменний Belong та Everything Sounds Like A Love Song, який музиканти виклали у мережу ще напередодні Дня святого Валентина. За словами учасників групи, натхненням для цього релізу стали їхні улюблені виконавці – Арета Франклін, Марвін Гай, Рей Чарльз, Джо Кокер, The Band та The Staples Singers.

Слухати X Ambassadors – Belong:

Минулий рік був вкрай продуктивним для X Ambassadors – вони випустили повноформатний альбом Orion, з яким наразі перебувають у світовому турі. Крім того, вже у лютому цього року музиканти презентували трек Great Unknown, що увійшов до офіційного саундтреку фільма "Поклик пращурів". Почути нові пісні наживо зможемо вже за тиждень 16 березня – через два роки після успішного дебюту у нашій країні, поп-рок тріо повертається до Києва.