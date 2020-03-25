Гурт YUKO розповів, як проводить час на карантині

Музиканти планують присвятити час роботі над новими треками. А ще вокалістка Юлія Юріна опановує ТікТок.

Робота над новою музикою, книжки та кіно – саме цьому присвятить час на карантині український гурт YUKO. Про це учасники колективу Стас Корольов та Юлія Юріна розповіли у інтерв’ю виданню Marie Claire.

"У нашому житті не багато змінилось. Ми так само працюємо над піснями. Особисто я почала знімати вдома відео для ТікТока, читаю книжки і журнали, яка давно відкладала, проводжу прямі ефіри у себе в Instagram", – говорить Юлія Юріна. За словами Стаса Корольова, він також використовує надлишок вільного часу на музику – тільки пише тепер її "не переважно вдома, а зовсім вдома".

Слухати YUKO – Зима:

Зокрема Стас зізнається, що займається зараз продакшеном нових пісень YUKO. "Чому б дійсно не записати новий альбом за тиждень у режимі нон-стоп стримінгу? На жаль, для цього доведеться відмовитись від запланованих активностей, від яких відмовитись не можна. Тож у мріях збираюсь почати і закінчити запис альбому. І, якщо це вже мрію, релізнути його і зібрати стадіон", – жартує Корольов.

Що стосується серіалів та фільмів для перегляду, то група не радить дивитись антиутопії у часи, коли у всіх оточуючих і без того панічні настрої. "Відкладіть "Чорне дзеркало" та "Розповідь служниці" до кращих часів. Подивіться щось легке та іронічне – серіал "Офіс", "Парки та зони відпочинку", "Статеве виховання", "Ейфорію", "Кайф з доставкою", мультсеріал про Харлі Квінн", – радить Юріна.

Споживайте класику. Вона поза часом. Подивіться "Пролітаючи над гніздом зозулі", подивіться "Голуб сидів на гілці, роздумуючи про буття". Може, саме час для "Твін Пікс"?

– говорить Стас Корольов.

А вже одразу по закінченню карантину YUKO поїдуть у весняний тур. Наприкінці травня музиканти виступлять у шести містах України: Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Івано-Франківську та Тернополі. Квитки на події вже у продажу за попередньою символічною ціною у 200 грн.

Розклад туру YUKO:

13 травня – Харків, клуб "Живіт"

14 травня – Дніпро, клуб Module

17 травня – Одеса, More Music Club

21 травня – Львів, MolodoZeleno

22 травня – Івано-Франківськ, Passage Gartenberg

23 травня – Тернопіль, KOZA