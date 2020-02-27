Гурт YUKO відправиться у тур Україною

Група, що поєднує в своїй творчості фольклор та електронну музику, відвідає з концертами одразу кілька українських міст.

Український гурт YUKO їде у весняний тур. Наприкінці травня музиканти виступлять у шести містах України: Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Івано-Франківську та Тернополі. Квитки на події вже у продажу за попередньою символічною ціною у 200 грн.

Розклад туру YUKO:

13 травня – Харків, клуб "Живіт"

14 травня – Дніпро, клуб Module

17 травня – Одеса, More Music Club

21 травня – Львів, MolodoZeleno

22 травня – Івано-Франківськ, Passage Gartenberg

23 травня – Тернопіль, KOZA

Слухати YUKO – DURA:

YUKO – дует, що утворився у 2016 році з учасників телешоу "Голос країни" Юлії Юріної та Стаса Корольова. З ініціативи тренера шоу Івана Дорна вони разом вирішили створювати свою музику у жанрі фольктроніка, поєднуючи фольклор та електронну музику. Другий студійний альбом DURA?, що вийшов у 2018 році, група присвятила жертвам домашнього насильства.

У минулому році YUKO взяли участь у Національному відборі Євробачення 2019. З піснею Galyna guliala – інтерпретацією народної пісні "Ой у лузі калина стояла» – гурт вийшов до фіналу нацвідбору, де посів четверте місце.