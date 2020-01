HammerFall та вокалістка Battle Beast презентували епічне відео

Пісня з останнього альбому гурту отримала нове дуетне звучання.

Легендарний шведський хеві-метал гурт HammerFall випустив відео для нової версії своєї енергійної балади Second To One. І без того потужний трек тепер звучить ще епічніше, адже у новій версії до запису приєдналась вокалістка Battle Beast Ноора Лоухимо. Тепер історія однієї людини перетворилась на емоційний діалог.

"Вже у процесі створення пісні у мене було відчуття, що ця композиція буде ідеальним дуетом — свого роду сучасні Оззи и Лита Форд. Я давно следил за Battle Beast — и мене не полишало відчуття, що наші голоси з Ноорою чудово стануть до пари. Тож коли ми дійсно вирішили зробити цю пісню дуетною, я просто подзвонив Ноорі — і вона відразу відповіла "так". Вона виявилась не просто чудовою вокалісткою, але й фантастичною людиною. Тож цей наш зв'язок я і демонструю у відео", — розповідає лідер HammerFall Йоакім Канс.

Режисером нового відео став Патрик Уллаус, що до цього відзначився співпрацею із In Flames, Europe та Within Temptation. Оригінальна версія композиції Second To One без Ноори Лоухимо побачила світ у серпні минулого року у останньому на сьогодні релізі HammerFall — Dominion. Цього року легендарний метал-гурт зі Швеції завітає до Києва з презентацією цього альбому. У останній день зими 29 лютого в клубі Atlas HammerFall вразить вас яскравим шоу світового рівня.

Замовити квитки на концерт HammerFall в клубі Atlas в Києві ви можете вже зараз на сайті Concert.ua.