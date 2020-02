HAUSER випустив новий альбом класичної музики та чуттєве відео на композицію Баха

До платівки увійшли деякі з найулюбленіших класичних мелодій учасника дуету 2Cellos, аранжовані ним для віолончелі.

Коли: 27 травня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Один з двох учасників відомого дуету 2Cellos хорватський віолончеліст Степан Хаусер (HAUSER) випустив новий сольний альбом Classic. До платівки увійшли деякі з найулюбленіших класичних мелодій HAUSER, аранжовані ним для віолончелі. У роботі над Classic талановитому віолончелісту допомагали аранжувальник Робін Сміт і продюсер Нік Патрік. У записі також брав участь Лондонський симфонічний оркестр. Послухати його ви можете прямо зараз.

Слухати HAUSER — Classic:

"Це найкрасивіші, найромантичніші мелодії, коли-небудь написані в класичній музиці найвизначнішими композиторами, зіграні на віолончелі — найкрасивішому і найромантичнішому інструменті з усіх", — говорить HAUSER.

Відкриває альбом Classic інтерпретація шедевру Чайковського "Лебедине озеро". Також в реліз потрапили "Концерт №2 для фортепіано" Рахманінова, три твори Моцарта, інструментальний стандарт The Lonely Shepherd (почутий віолончелістом у саундтреку "Вбити Білла" Квентіна Тарантіно) і "River Flows in You" південнокорейського композитора Йірумі. Крім того, у день релізу альбому музикант презентував відео з чуттєвим виконанням одного з творів Йоганна Себастьяна Баха.

Дивитись HAUSER — Air on the G String (J. S. Bach):

Степан Хаусер грає на віолончелі з восьми років. Після закінчення консерваторії разом з іншим віолончелістом Лукою Шулічем він створив дует 2Cellos. Як сольний артист HAUSER навчався у одного з найвідоміших віолончелістів минулого століття Мстислава Ростроповича, виграв більше двох десятків престижних міжнародних конкурсів віолончелістів і виступив на найбільших класичних майданчиках Європи. В Україні віолончеліст презентує своє шоу в супроводі Київського концертного симфонічного оркестру за диригуванням британця Роберта Зіглер.