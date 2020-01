Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage

Номінація на Греммі, поєднання техно та хаусу із гітарною музикою – це все про канадський дует Bob Moses, який вже 7 лютого зіграє клубний сет у Києві.

Virus Music та Concert.ua разом із онлайн-медіа СЛУХ продовжують історію спільних концертів. У 2019-му вони привозили гурт Rhye, а вже 7-го лютого у київському клубі Bel etage зіграє дует Bob Moses. І ми дійсно не радимо пропускати їхній виступ – і ось чому.

Канадський електронний дует Bob Moses – це Том Хові та Джим Валланс. Познайомились вони ще у школі: Джим грав на барабанах у метал-групі, а Том був панк-рокером.

Я бачив його панк-гурт. Вони були жахливі. Але одного разу відбувся якийсь шкільний збір, де Том на акустичній гітарі грав власні пісні в стилі Джека Джонсона. І це було неймовірно.

— згадує Джим Валланс

Тож майбутнє Тома Хові було визначене: з панка він перетворився на серйозного сонграйтера. А от Джима Валланса на шлях електронної музики направив Moby зі своїм епохальним альбомом Play. Джим був вражений тим, що цю музику зробила одна людина, а звучить вона так, ніби її створив ціла група. Так він пішов з металу і став транс та хаус-діджеєм.

Обидва музиканти переїхали до Нью-Йорка у пошуках кращої долі – правда, окремо один від одного. І доля знову звела їх на автомобільному паркінгу біля маркету у Брукліні – після цієї зустрічі і народився проєкт Bob Moses. Назву дуету придумали продюсери студії Scissor & Thread, де працювали хлопці, – на честь Роберта Мозеса, "великого будівника" Нью-Йорка.

Слухати пісню Bob Moses – Grace:

Перший ЕР Hands to Hold з’явився у 2012 році, потім вийшов і другий EP за назвою Far from the Tree. І вже у 2014 році гурт підписав контракт з Domino Records – лейблом Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Hot Chip та The Kills.

Дебютний лонгплей Bob Moses за назвою Days Gone By вийшов 18 вересня 2015 року. Пісня Tearing Me Up стала найбільш популярною та навіть номінувалася на премію Греммі. Правда, у своїй номінації хлопці не виграли, проте в результаті премію отримав ремікс на цю ж пісню від RAC.

Дивитись відео Bob Moses – Tearing Me Up:

Любитель техно Джим і любитель гітарної музики Том дійсно доповнюють один одного. Між ними існує справжня хімія: Валланс відповідальний за ритм і монотонний тягучий техновайб, Хові – за мелодійну складову і вокальні хуки. Тож не дивно, що Bob Moses люблять як прихильники андеграунду, так і фанати атмосферного техно. Вони грають як на великих фестивалях на кшталт Coachella, Lollapalooza і Bonnaroo, так і в маленьких клубах.

Bob Moses може звучати, як захоче — електронно чи в акустиці. Так, восени 2018-го року гурт випустив свій другий повноформатний альбом у стилі діп-хаус – Battle Lines. А вже а вже у грудні 2019-го дует видав збірку Unplugged з акустичними версіями трьох пісень з цього альбому і кавером на Duran Duran – Save a Prayer. Дива та й годі!

Дивитись відео Bob Moses – Save a Prayer (Duran Duran Cover):

Їх нечасто побачиш із сольником у Європі – зазвичай, музиканти грають на фестивалях. Однак вже 7 лютого канадські електронщики Bob Moses зіграють у Києві власний клубний сет. Тож не пропустіть один з найатмосферніших концертів цієї зими.