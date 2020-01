IAMX їде до України з акустичним туром

Кріс Корнер привезе до нас новий альбом Echo Echo. Акустичний реліз групи вийде у березні.

Британський музикант Кріс Корнер, відомий під псевдонімом IAMX, повертається до України. Цього разу – з цілим туром на підтримку нового акустичного альбому Echo Echo, що вийде в березні 2020 року. Продаж квитків розпочнеться 3 лютого. Повний розклад туру:

1 травня — Харків, Харківська обласна філармонія;

2 травня — Київ, Центр культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3 травня — Одеса, Одеська обласна філармонія;

5 травня — Львів, Театр Лесі Українки;

До альбому Echo Echo увійде 11 відомих всім пісень IAMX на кшталт Spit It Out і I Come With Knives, перероблених для акустичного виконання. Ідея зробити такий альбом зріла у Корнера давно:

Акустичний альбом – те, що я давно хотів втілити в життя. Всі мої пісні починалися зі звичайної гітари або піаніно. В "монстрів" вони перетворювалися потім. В Echo Echo я повертаю їх до початкового стану,

– говорить Корнер.

Допоміг музиканту у реалізації ідеї триразовий лауреат Grammy Девід Боттрілл, який працював з Tool, екс-учасником Genesis Пітером Гебріелом і Muse.

Слухати IAMX – I Come With Knives (акустика):

Echo Echo стане вже дев’ятим альбомом IAMX. І якщо ви думали, що Кріс Корнер у звичному форматі – справжній катарсис, то готуйтеся почути те, що завжди було приховане за гучними гітарами, синтезаторами та барабанами – справжні оголені нерви, тонку і чуттєву матерію.