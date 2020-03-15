In Flames випустили 8-бітну версію альбому I, The Mask – слухати

Рокери вивели так званий стиль Chiptune на новий рівень, зробивши звучання усього альбому ніби з ретро відеогри.

Коли: 26 травня 2020 року

Де: Центр культури та мистецтва НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Вартість квитків: від 1090 грн, у продажу на Concert.ua

До першої річниці виходу свого 13-го студійного альбому I, The Mask культові дет-металісти In Flames випустили його 8-бітну версію у стилі так званого Chiptune. Тепер усі пісні звучать, ніби саундтрек до аркадної відеогри – і ви можете почути просто зараз, як мелодичний хрусткий метал перетворився на веселий електронний фон для вихідних, проведених за ретро відеоіграми.

Слухати In Flames – I, The Mask (8-бітна версія):

Альбом I, The Mask група випустила рік тому. До речі, над його зведенням і мастерингом працювала по-справжньому зіркова команда: номінант на премію Греммі продюсер Говард Бенсон та її лауреати Кріс Лорд-Елджі та Тед Дженсен. А от натхненням для альбому для фронтмена Андерса Фрідена стали його життя і світ, який постійно змінюється через неоднозначні події.

Цей світ складний. Я дивлюся на своїх дітей і вони ростуть в середовищі, де все напружене та може вибухнути в буквальному сенсі. Те ж саме відбувається і з музикою. Мої минулі стосунки і ситуації, в яких мені довелося побувати – це ідеї та натхнення для моїх пісень, які з'явилися в певний момент мого життя,

– Андерс Фріден, фронтмен In Flames.

Востаннє до України In Flames приїжджали саме із цим альбомом у 2019 року. На презентації в Києві гурт добряче роздав яскравого дет-металу – і поки прихильники не встигли засумувати, музиканти вирішили повторити гучне дійство навесні цього року. Навряд вони зіграють I, The Mask у 8-бітному аранжуванні – навпаки, можемо гарантувати, що буде дуже гучно і потужно.