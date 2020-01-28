Італійський поп-король Zucchero виступить у Одесі

Номінант на Гремі, батько італійського блюзу та жива легенда Дзуккеро привезе до України свій новий альбом та зіграє головні хіти за 30-річну кар’єру.

Коли: 30 червня 2020 року

Де: Театр музкомедії (ОАТМК ім. М. Водяного), вул. Пантелеймонівська, 3

Вартість квитків: від 850 грн, у продажу на Concert.ua

Жива легенда блюзу та поп-музики Zucchero повертається до України. Цього разу виступ італійського співака відбудеться в Одесі - 30 червня, у Театрі музкомедії. Ласкаве море, легкий бриз і ритми Baila Morena – що ще потрібно для ідеального літнього настрою?

Кілька років назад у рамках світового турне з альбомом Black Cat, що вийшов у 2016-му, Zucchero вже відвідував столицю України. Тепер на черзі сонячний берег Одеси – і зовсім інша програма, адже в листопаді 2019-го співак випустив новий альбом DOC. Проте і про свої головні хіти солодкоголосий Zucchero не забуде.

Слухати Zucchero – Guantanamera (Guajira):

Своє сценічне ім’я Дзуккеро отримав від свого шкільного вчителя – італійською це "цукор". Його музична кар’єра почалась на початку 1970-х з співпраці з кількома маловідомими навіть у рідній Італії групами. Та й перший сольний альбом Un po' di Zucchero, що вийшов у 1983 році, не став особливо успішним.

Проте згодом Zucchero переїжджає до Каліфорнії, де записує наступний альбом, і створює свій перший хіт – пісню Donne. Зараз у харизматичної рок-зірки купа нагород, номінація на Греммі, а головне – 14 повноформатних альбомів і безліч хітів, які вже стали класикою. За роки музичної кар’єри Zucchero встиг виступити з такими зірками світової сцени як Лучано Паваротті, Боно, Стінг, BB King, Queen, Ерік Клептон та інші. Зрештою, не просто так його називають батьком італійського блюзу, а загальна кількість проданих платівок сягнула 60-ти мільйонів копій. І переконатись у цьому ви зможете 30 червня у одеському Театрі музкомедії.