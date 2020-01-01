Judas Priest готуються до гучного світового туру на честь 50-річчя

У рамках світового турне гурт відвідає Україну. Музиканти збираються зіграти раритетні пісні, що не виконувались раніше.

Британський хеві-метал гурт Judas Priest зробила гучну заяву щодо своїх планів на 2020-й рік. Зокрема мова йде про 50-річчя гурту та присвячений цьому світовий тур. За словами музикантів, вони з нетерпінням чекають на нові концерти та зустріч із фанами.

"Наше 50-річчя хеві-металу почався, і ми не можемо дочекатися, щоб зустрітись і зіграти для нашої родини Judas Priest у всьому світі наше шоу Metal Extravaganza на честь 50-річчя Judas Priest! Ви готові? The Priest повернувся!" — йдеться у повідомленнях від гурту на сторінках соцмереж.

Раніше фронтмен Judas Priest Роб Хелфорд в інтерв'ю 102,9 The Hog розкрив подробиці підготовки. За його словами, гурт вже складає сет-лист для свого ювілейного туру та збирається додати до нього кілька дійсно раритетних пісень.

"Головне у нашому шоу — ми беремо вас у подорож разом зі всією нашою музикою крізь десятиліття. Ми готувались до цього давно, і зараз знаходимось на стадії відбору пісень. Скоріш за все, ми будемо виконувати пісні, які ніколи не грали раніше", — додає інтриги фронтмен Judas Priest Роб Хелфорд.

У Києві легендарний гурт Judas святкуватиме своє 50-річчя 8 червня 2020 року на сцені Палацу Спорту. Українці добре пам'ятають попередні виступи гурту: мотоцикли, піротехніка та зрив даху під Painkiller і You've Got Another Thing Comin'. І звичайно, найвинятковіший вокалу в історії хеві-металу, що належить лідеру Judas Priest Робу Хелфорду. Адже саме за вокал та іконічний образ хеві-металіста друге ім'я Хелфорда — Бог металу.

Квитки на концерт гурту Judas Priest у Києві в Палаці Спорту можна придбати на Concert.ua.