Канадський музикант Caribou випустив довгоочікуваний альбом

Реліз став першим за шість років – увесь цей час виконавець присвятив своїй родині. Музичні критики вже нарікли платівку найбільш особистою, яку коли небудь випускав музикант.

Коли: 16 серпня 2020 року

Де: Арт-завод Платформа (вул. Біломорська, 1)

Вартість квитків: від 730 грн, у продажу на Concert.ua

У передостанній день зими, 28 лютого, канадський виконавець та композитор Caribou презентував свою п’яту студійну платівку – альбом Suddenly. За словами самого музиканта, пісні, які потрапили до релізу, бути створені з 900 замальовок, які він збирав з моменту виходу проривної для нього платівки Our Love, що вийшла ще у 2014 році. Що з цього вийшло – можете послухати просто зараз.

Слухати альбом Caribou – Suddenly:

Як і останні кілька релізів, Suddenly буквально не давав мені спати. Наприклад, я зробив велику частину запланованого. Іду в ліжко, але мозок кипить, видає ідеї одну за одною. Мить – і я знову в студії і записую музику до самого ранку,

– розповідає Ден Снейт (справжнє ім’я Caribou).

Усього на платівці 12 композицій. Під час роботи музикант проводив багато часу зі своїми близькими, тому багато у чому ця платівка – результат спілкування Снейта з родиною. Тож не дивно, що музичні критики вже назвали її найбільш особистим записом у кар’єрі виконавця. Наприклад, у першій пісні Sister ви чуєте записаний на диктофон голос матері Дена, а You and I взагалі присвячена відносинам музиканта з нею.

You and I був одним з перших треків, над якими я почав працювати під час запису нового альбому. При цьому закінчив я його одним з останніх. Він існував у тій чи іншій формі під час усієї роботи над платівкою,

– розповідає Ден.

З новим альбомом Caribou вирушить у світовий тур, у рамках якого заїде і до України – Київ, 16 серпня, арт-завод Платформа. 1 євро з кожного квитка на будь-який концерт у турі піде на рахунок некомерційної організації з захисту оточуючого середовища Client Earth.