Карантин у Києві: чи скасують концерти та інші масові заходи

За раніше поширеною інформацією, з 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень. Попередньо вони діятимуть протягом наступних трьох тижнів – до кінця березня.

Попри те, що у столиці й досі офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, міська влада вирішила зіграти на випередження. На сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook з’явилось відео, у якому він повідомляє про закриття освітніх, спортивних та мистецьких закладів та обмеження масових заходів у столиці.

Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів,

– заявив мер Києва Віталій Кличко.

24 Канал звернувся за коментарями до столичних організаторів та представників концертних майданчиків, проте наразі жоден з них не в змозі відповісти, чи дійсно відбудеться скасування усіх заходів, адже жодного прямого розпорядження і пояснень від міської влади вони не отримали. Зокрема, не відомо, що мається на увазі під визначенням "масового заходу" і чи стосуються обмеження лише державних та комунальних установ або ж вони поширюються і на всі приватні структури.

"І ми, і організатори подій чекаємо публікації офіційних рішень київської влади, в яких будуть деталі і роз'яснення щодо запровадження обмеження масових заходів. На даний момент такої інформації немає. Тільки після цього організаторами будуть прийматися рішення про проведення подій або їх перенесення чи скасування", – говорить Дмитро Чінь, директор Concert.ua.

У той самий час представник білетного оператора заспокоює: навіть якщо обмеження поширяться на концерти та інші гастрольні заходи, події скоріше перенесуть на інший час, аніж повністю відмінять. "Світова практика показує: у зв'язку з обмеженнями події переносяться на інший період, квитки залишаються дійсними", – стверджує Чінь.

Тож якщо ви придбали квитки на події у Києві з 12-го по 31-ше березня, не панікуйте та дочекайтесь офіційної інформації від організаторів заходу. У разі переносу або відміни, саме вони зобов’язані повідомити нову дату або механіку повернення грошей. Наразі під загрозою переносу через обмеження проведення масових заходів опинились концерти The Score (15 березня), X Ambassadors (16 березня), Один в Каное (18 березня), Nothing But Thieves (21 березня), Аквариум (22 березня), щорічна музична премія YUNA (24 березня) тощо.