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Карантин в Україні: усі скасовані та перенесені концерти та вистави (оновлюється)

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X Ambassadors / Facebook

Попри те, що у країні наразі тільки один зареєстрований випадок захворювання на коронавірус, Кабмін відправив на карантин усі освітні, спортивні та мистецькі заклади. А ще на три тижні заборонив масові заходи по всій Україні. Які саме події скасували та як бути з придбаними квитками – у матеріалі Афіша 24.

Чому скасовують концерти та вистави?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11 березня №211 на всій території країни з 12-го березня до 3-го квітня забороняється проведення заходів із відвідуваністю понад 200 осіб. Через це менеджмент іноземних артистів та локальні організатори вимушені переносити, а в окремих випадках і скасовувати заплановані концерти, вистави та інші шоу на території України.

Що робити з придбаними квитками?

Уважно слідкуйте за оновленнями на сторінках організаторів подій у соцмережах. Якщо ви придбали квиток на Concert.ua, радимо слідкувати також за сторінкою події на сайті оператора – по мірі укладення домовленостей організаторів/артистів/майданчиків, тут з’явиться інформація щодо нових дат.

Квитки на перенесені події залишаються дійсними – повернення коштів за ними не передбачене. Процедура повернення грошей за події, які організатор все ж таки вирішить скасувати, буде роз'яснена додатково. Більш детальна інформація – за посиланням:

Повний перелік перенесених та скасованих подій

Київ: 

Одеса:

Дніпро: 

Харків: 

Теги: Карантин в Україні 2020 Клуби Театр Новини Афіша Афіша Концерти
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