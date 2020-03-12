Карантин в Україні: усі скасовані та перенесені концерти та вистави (оновлюється)
Попри те, що у країні наразі тільки один зареєстрований випадок захворювання на коронавірус, Кабмін відправив на карантин усі освітні, спортивні та мистецькі заклади. А ще на три тижні заборонив масові заходи по всій Україні. Які саме події скасували та як бути з придбаними квитками – у матеріалі Афіша 24.
Чому скасовують концерти та вистави?
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11 березня №211 на всій території країни з 12-го березня до 3-го квітня забороняється проведення заходів із відвідуваністю понад 200 осіб. Через це менеджмент іноземних артистів та локальні організатори вимушені переносити, а в окремих випадках і скасовувати заплановані концерти, вистави та інші шоу на території України.
Що робити з придбаними квитками?
Уважно слідкуйте за оновленнями на сторінках організаторів подій у соцмережах. Якщо ви придбали квиток на Concert.ua, радимо слідкувати також за сторінкою події на сайті оператора – по мірі укладення домовленостей організаторів/артистів/майданчиків, тут з’явиться інформація щодо нових дат.
Квитки на перенесені події залишаються дійсними – повернення коштів за ними не передбачене. Процедура повернення грошей за події, які організатор все ж таки вирішить скасувати, буде роз'яснена додатково. Більш детальна інформація – за посиланням:
Повний перелік перенесених та скасованих подій
Київ:
- 12 березня – Missio – перенесено;
- 14 березня – Комедія помилок – перенесено на 14 червня;
- 14-15 березня – Театр кішок Куклачова – перенесено на 6-7 червня;
- 15 березня – Слава Комісаренко – перенесено на 7 травня;
- 24 березня – Palaye Royale – перенесено;
- 25 березня – Тіма Білоруських – перенесено;
- 27 березня – LATEXFAUNA – перенесено на 24 квітня;
- 28 березня – Lady Opera Ольга Чубарева – перенесено на 14 травня.
Одеса:
- 13-14 березня – Лара Фабіан – перенесено;
- 15 березня – Пахіта. Вальпургієва ніч – скасовано;
- 17 березня – Вечеря з дурнем – перенесено на 5 травня;
- 18 березня – Жизель – скасовано;
- 19 березня – La Traviata – скасовано;
- 24 березня – Время и Стекло – перенесено на 13 квітня;
- 26 березня – Олександр Малінін – перенесено на 27 травня;
- 31 березня – Наталія Могілевська – перенесено;
- 1 квітня – Linkin Pаrk. Tribute Show – перенесено на 27 квітня.
Дніпро:
- 13 березня – Слава Комісаренко – перенесено на 6 травня.
Харків:
- 14 березня – Слава Комісаренко – перенесено на 4 травня.