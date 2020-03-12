Карантин в Україні: усі скасовані та перенесені концерти та вистави (оновлюється)

Попри те, що у країні наразі тільки один зареєстрований випадок захворювання на коронавірус, Кабмін відправив на карантин усі освітні, спортивні та мистецькі заклади. А ще на три тижні заборонив масові заходи по всій Україні. Які саме події скасували та як бути з придбаними квитками – у матеріалі Афіша 24.

Чому скасовують концерти та вистави?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11 березня №211 на всій території країни з 12-го березня до 3-го квітня забороняється проведення заходів із відвідуваністю понад 200 осіб. Через це менеджмент іноземних артистів та локальні організатори вимушені переносити, а в окремих випадках і скасовувати заплановані концерти, вистави та інші шоу на території України.

Що робити з придбаними квитками?

Уважно слідкуйте за оновленнями на сторінках організаторів подій у соцмережах. Якщо ви придбали квиток на Concert.ua, радимо слідкувати також за сторінкою події на сайті оператора – по мірі укладення домовленостей організаторів/артистів/майданчиків, тут з’явиться інформація щодо нових дат.

Квитки на перенесені події залишаються дійсними – повернення коштів за ними не передбачене. Процедура повернення грошей за події, які організатор все ж таки вирішить скасувати, буде роз'яснена додатково. Більш детальна інформація – за посиланням:

Київ:

Одеса:

Дніпро:

13 березня – Слава Комісаренко – перенесено на 6 травня.

Харків: