KAZKA показали, як готуються до українського туру – відео

Напередодні великої живої презентації нового альбому музиканти записують нові концертні версії пісень, придумають аранжування та ходять до спортзалу.

Коли: 4 березня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Українська поп-група KAZKA продовжує активно готуватись до свого найбільшого концерту – у київському Палаці спорту – та великого українського туру, що розпочнеться вже скоро. Музиканти поділились закулісним відео на своєму YouTube-каналі.

Як відомо, навесні гурт KAZKA вперше вживу презентує свій новий альбом NIRVANA, що вийшов наприкінця грудня минулого року. "Зараз ми пишемо концертні версії на Палац спорту, на 4-те березня, і також на весь наш тур, який пройде по всій Україні. Завжди всі пісні, які пускаються на радіо, – вони відрізняються від тих, які потім виконуються на концертах", – розкриває тонкощі підготовки вокалістка Олександра Зарицька.

Дивитись KAZKOVE ВИДИВО #32 – підготовка до Палацу Спорту. Частина 1

"Ми зараз слухаємо пісні і думаємо, як зробити так, щоб на концертах вони звучали трохи інакше. Деякі речі, якісь дрібні деталі аранжувань у великому залі губляться через реверберацію, відлуння і так далі. Тому деякі речі треба прибрати, а деякі зробити гучніше. Плюс у нас додаються нові музиканти під час концерту – відповідно, необхідно змінювати аранжування, щоб дати місце їхнім інструментам, щоб вони звучали круто", – ділиться музичний продюсер Mama Music Андрій Уреньов.

До речі, нещодавно стало відомо, що спеціальним гостем великого концерту KAZKA у київському Палаці спорту стане світова сенсація зі Швейцарії – гурт Kadebostany. Крім того, у день київського концерту музиканти презентують спільну пісню, що називається Baby, I`m OK.

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Крім власне роботи над треками, готуються музиканти і фізично. "Духовно ми вже відпочили. Я займаюсь в залі, щоб покращити свою фізичну форму для двогодинного концерту. Ми розробили з моїм тренером Назаром спеціальну техніку. Ходжу на вокал. Я займаюсь не з однією людиною – щоб займатись кожен день, ми вибрали декількох людей для цієї роботи", – розповідає Зарицька.