KAZKA пожалілась на важке життя артиста та показала залаштунки свого великого шоу

"Я завжди кажу тим, хто хоче стати артистом: подумайте, будь ласка, дуже добре", – зізнається вокалістка української поп-групи Олександра Зарицька.

Коли: 4 березня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

У новому випуску влогу українська поп-група KAZKA розповіла про підготовку до свого великого концерт у Палаці спорту. Зокрема до виступу музиканти з командою готують приголомшливі віжуалс “Будуть різні люди, як в кліпі: різний вік, різна комплекція і так далі. І ці люди – вони будуть потім з різними ефектами”, – поділилась подробицями вокалістка Олександра Зарицька.

Дивитись KAZKOVE ВИДИВО #34 — підготовка до Палацу Спорту. Частина 2:

Розповіла співачка трохи і про свій напружений графік напередодні великого шоу та українського туру. "Давай опишем життя артиста як море. Є штиль. Це буває рідко. Ти випустила пісні чи працюєш над альбомом. Ти просто виступаєш собі, насолоджуєшся життям. Немає ніяких інтерв'ю, немає ніяких зйомок. Наступний рівень – це такі хвилькі. Коли по 2-3 діла на день – ще окей", – говорить Зарицька і показує свій щільний щоденний графік, у якому на день припадає до десятка зустрічей.

"Тому я завжди кажу тим, хто хоче стати артистом: подумайте, будь ласка, дуже добре. Вам це не треба. Взагалі я не пам'ятаю, коли в барі була в останній раз. Постійно про собаку думаю – собака в мене з 9-ти вдома сидить одна", – жаліється співачка.

Бачили? KAZKA показала, як готується до українського туру – відео

Як відомо, навесні гурт KAZKA вперше вживу презентує свій новий альбом NIRVANA, що вийшов наприкінця грудня минулого року. Нещодавно стало відомо, що спеціальним гостем великого концерту KAZKA у київському Палаці спорту стане світова сенсація зі Швейцарії – гурт Kadebostany. Крім того, у день київського концерту музиканти презентують спільну пісню, що називається Baby, I`m OK.