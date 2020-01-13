Клавішник Uriah Heep пропустить кілька шоу через смерть сина

На двох концертах в Німеччині Філа Лансона замінить його колега з Deep Purple.

Клавішник Uriah Heep Філ Лансон пропустить два найближчих виступи групи у Вюрцбергу і Франкфурті, Німеччина. Причиною стала смерть від онкології старшого сина Лансона. Музиканта на сцені замінить друг і колега з Deep Purple Дон Ейрі. Про це група попередила своїх шанувальників зі сторінок в соцмережах.

Я дружив з хлопцями з Uriah Heep багато років. Коли я дізнався про трагедію, що сталася з моїм хорошим другом Філом Лансоном, я був більш ніж щасливий підтримати його,

— говорить Дон Ейрі.

Лансон повернеться до складу Uriah Heep під час шоу в Ноймаркті. Зараз легендарна британська рок-група знаходиться в ювілейному турі на честь свого 50-річчя. За п'ять десятиліть існування група випустила 25 студійних альбомів, які розійшлися тиражем в 45 мільйонів копій, і відіграли більше 4-х тисяч концертів в 60 країнах, одна з яких — Україна. Тому ювілейний тур не міг обійтися без Києва — і вже 7 лютого 2020 року легендарні рокери вийдуть на сцену Жовтневого палацу.

Квитки на Uriah Heep в Києві в продажу на Concert.ua.