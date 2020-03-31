Композитор Людовіко Ейнауді нагадав, що навіть в умовах епідемії не варто забувати про екологію

Італійський піаніст вже багато років є одним з найвідоміших активістів міжнародної екологічної організації Грінпіс.

Всесвітньо відомий італійський піаніст та композитор Людовіко Ейнауді поділився із прихильниками домашнім лайвом. Музикант присвятив його усім, хто зараз залишається вдома задля боротьби із пандемією, а також усім тим, хто усі ці роки бореться із кліматичною кризою.

Незважаючи на нову надзвичайну ситуацію, з якою ми стикнулись сьогодні, давайте не забувати про критичні кліматичні умови, з якими ми маємо справу протягом багатьох років.

— Людовіко Ейнауді

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Справа у тому, що кілька років тому у співпраці з Грінпіс Людовіко Ейнауді зіграв історичний лайв у Арктиці, аби привернути увагу питання видобутку нафти та риби і визнання міжнародних вод навколо Північного полюсу заповідними. "Це була інша точка зору. Це була історія, про яку всі вже говорили, — і я просто розповів її своєю мовою, художньою мовою", — пояснює композитор.

Дивитись відео Ludovico Einaudi — Elegy for the Arctic:

"Ми вже відчуваємо на собі наслідки зміни клімата, глобального потепління. І я думаю, що ви не можете росто мовчати і дивитись, що відбувається. Ви повинні брати участь і робити все, що можете, аби донести людям суть проблеми", — говорить Ейнауді.

22 вересня 2020 року італійський композитор виступить у київському Палаці Україна. Квитки на Людовіко Ейнауді у Києві доступні онлайн на Concert.ua.