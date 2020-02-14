Концерт Asking Alexandria у Києві перенесли – відео, подробиці

Лідер групи Бен Брюс просить прихильників не розчаровуватись та почекати ще кілька місяців.

Коли: 17 жовтня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Британська рок-група Asking Alexandria перенесла усі дати східноєвропейського туру. Зміни у графіку артистів стосуються і українських прихильників. Концерт у київському клубі StereoPlaza, що мав відбутись 20 квітня, посувається на нову дату – 17 жовтня 2020 року.

"Ми повинні перенести наші квітневі дати на трішки пізніше. Ми не скасовуємо шоу – і обов’язково приїдемо до вас. Є дуже крута причина, чому ми вимушені так зробити. Просто повірте мені, що це на краще. Наша зустріч відбудеться на кілька місяців пізніше, проте це того варте", – звернувся до прихильників лідер та гітарист Asking Alexandria Бен Брюс.

Квитки на концерт, що були придбані на стару дату, залишаються дійсними. У разі, якщо нова дата з якоїсь причини вам не підходить і ви хочете повернути гроші за квиток, можете зробити це у місці купівлі до 1-го березня.

До того ж організатори київського концерту разом із Asking Alexandria підготували спеціальні VIP-пакети Meet & Greet. Це можливість особисто зустрітись із групою, зробити з нею фото, отримати офіційний постер з автографами та навіть бути присутнім на спеціальному акустичному сеті. Придбати VIP-пакет на київський концерт Asking Alexandria можна за посиланням.