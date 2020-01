Концерт Bring Me The Horizon у Києві відкриють Wildways

Російська металкор-група Wildways стала спеціальним гостем концертів ВМТН в Україні та Росії

Коли: 11 лютого 2020 року

Де: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1599 грн, у продажу на Concert.ua

Організатори концерту британського рок-гурту Bring Me the Horizon у Києві оголосили спеціальних гостей, що зіграють на розігріві. Ними стали росіяни Wildways. Тож тепер 11 лютого на сцені клубу Stereo Plaza зіграють одразу дві круті та потужні металкор-групи.

За п’ять років існування Wildways видали три студійні альбоми: Into The Wild (2016), Day X (2018) та Нью Скул (2019), – два з яких записували в Америці разом зі звукорежисером Кевіном Майзелом, відомим за роботою з гуртами Memphis May Fire, Sleeping with Sirens, I See Stars та Capture.

Дивитись відео Wildways – Put In:

Проте над своїм останнім альбомом Нью Скул група вирішила працювати самотужки. Більше того, мова текстів змінилась з англійської на російську, що спричинило значний ріст аудиторії Wildways у Росії, Україні та Білорусі. Тож зараз гурт має масштабні тури країнами Європи та СНГ, кожне їхнє нове відео стає хайповим. Тепер до творчого доробку гурту додасться ще й виступ у якості сапорту на одній сцені з легендою металкору Bring Me The Horizon.

У свою чергу ВМТН остаточно повернулись із творчої відпустки. 11 лютого на сцені Stereo Plaza рок-гурт відіграє півторагодинне шоу на підтримку свого найсвіжішого релізу - альбому amo (2019). Новий LP гурту слідує напрямку, який BМTH задали собі у попередньому релізі That's the Spirit. У amo музиканти розбавили важкі гітари індустріальним електронним бітом, трансовими синтезаторами та навіть ембієнт-пасажами.

Дивитись відео Bring Me The Horizon – MANTRA: