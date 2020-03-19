Концерт Editors у Києві перенесено на осінь: нова дата

Британці мали виступити 1-го квітня, проте прихильникам доведеться зачекати на зустріч ще кілька місяців.

Коли: 25 жовтня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1290 грн, у продажу на Concert.ua

Організатори київського концерту Editors оголосили нову дату – британці мали виступити у столиці України 1 квітня, проте через заборону проведення масових заходів та світову пандемію коронавірусу COVID-19 вимушені були скасувати увесь тур. Отже, нова дата – 25 жовтня 2020 року, місце проведення не змінюється – клуб StereoPlaza. Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Бачили? Editors презентували метафоричне відео на нову пісню

Тож до нас група завітає восени із альбомом Black Gold: Best of Editors. До цієї компіляції увійшли найкращі пісні з шести студійних альбомів групи та три нові композиції. До речі, відео на одну з нових пісень, а саме Frankenstein, знімали в Україні.

Дивитись відео Editors – Frankenstein:

За словами музикантів, пісні для компіляції вони обирали не йдучи на поводу у власних уподобань. "Це наш найпрактичніший альбом. Усі інші наші записи дуже егоїстичні. Для нас головне задоволення — процес створення альбому, його реліз — це вже чиста поблажливість. Ми просто робимо саме те, що хочемо. Але не цього разу. Цього разу все обертається навколо слухача", — каже фронтмен Том Сміт.