Концерт HammerFall у Києві переноситься через хворобу вокаліста – відео, подробиці

Через запалення голосових зв’язок у Йоакіма Канса легендарних шведів у Києві зможемо побачити лише у листопаді.

Коли: 14 листопада 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 1050 грн, у продажу на Concert.ua

Прикрі новини для прихильників легендарного шведського хеві-метал гурту HammerFall: через гострий ларингіт фронтмена Йоакіма Канса рокери вимушені скасувати свої концерти у Києві та Мінську. Про це повідомила сама група у відеозверненні до своїх фанів.

Дивитись відеозвернення Йоакіма Канса з приводу відміни концертів:

"Йоакім страждає від гострого ларингіту, тож не може співати. Зараз ми наполегливо працюємо над заміною дат – сподіваємось, побачимось вже за пару місяців. Нам дуже шкода, але сподіваємось, ви розумієте, що в нас просто не було вибору у цьому питанні", – написала група у соцмережах.

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У свою чергу київські організатори вже повідомили нову дату концерту – довгоочікувана зустріч із шведськими рокерами HammerFall відбудеться 14 листопада. Майданчик при цьому залишається незмінним – київський клуб Atlas.

"Всі квитки дійсні і надалі! Якщо ж нова дата вам не підходить, квитки можна повернути до 20 березня, звернувшись до квиткових операторів за місцем придбання. Дякуємо кожному з вас за розуміння та просимо вибачення за незручності!", – звернулись до прихильників HammerFall організатори.