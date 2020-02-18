Шалені танці під грузинський поп: як пройшов концерт Mgzavrebi в Києві

16 лютого грузинський гурт Mgzavrebi презентував новий альбом Geo в Києві. Це – сьомий лонгплей музикантів, які з 2012 року щороку збирають повні зали в різних містах України.

Mgzavrebi – це шалений драйв, нестримні почуття та повне перенесення в грузинську реальність. За роки роботи гурту, його учасники створили власний легко впізнаваний музичний стиль, додаючи на кожному виступу імпровізацію, змішуючи елементи фольку і класики. Їхня музика – втілення сучасних ритмів та автентики однієї з найбільш музичних країн світу – Грузії. Шість попередніх альбомів гурту – дуже різні, та кожен із них резонував українському слухачеві.

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З виходу нашого першого альбому минуло 10 років. Хотілося випустити цей альбом як перший, з чистого аркуша, щоб він не став продовженням інших наших робіт. Нам хотілося почати щось нове, написати новий розділ,

– зазначає лідер гурту Гігі Дедаламазішвілі.

Фронтмен Mgzavrebi впродовж усього концерту супроводжував пісні нестримними та енергійними танцями. А фонтан щирості, який ішов від Гігі, проявлявся не лише в музиці, а й у підводках до пісень: він і смішив своїх фанів, і виховував, і признавався у коханні:

Ви стали нашою сім'єю. Ми отримали місто, яке стало нам рідним, через що ми хвилюємося, коли граємо для вас. Київ – це не просто чергове місто. Дякуємо нашому і вашому Києву за людей, які завжди готові допомогти, вислухати.

Упродовж усього концерту під сценою танцювала, співпереживала та раділа дружина Гігі Дедаламазішвілі, Марина Карпій.



Марина Карпій на концерті Mgzavrebi в Києві / Фото: Світлана Попова (24 канал)

Музичний градус впродовж усього концерту тримався на висоті, що свідчить про повну віддачу бенду київській публіці. Та й гості концерту від першої пісні не припиняли шалено танцювати і співати з музикантами в унісон.

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