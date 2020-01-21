Kozak System випустили нову пісню: презентація альбому — 29 лютого у Жовтневому палаці

“Повінь” передує релізу “Закохані злодії”, що зовсім скоро побачить світ. Послухати нову пісню “козаків” можна вже зараз.

Коли: 29 лютого

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Українська фолк-рок група Kozak System презентувала нову пісню ”Повінь”, яка стала черговим синглом з майбутнього альбому “Закохані злодії”. Слова до пісні написали Микола Бровченко та Гліб Бабич, який вже працював з музикантами над іншою піснею — “Досить сумних пісень”.

Крім того, за словами Kozak System, вони відзняли на цю пісню кліп, тож зовсім скоро ми зможемо його побачити. Наживо ж “Повінь”, як і майбутній альбом гурту, почуємо у останній день зими 29 лютого у київському Жовтневому палаці.

“Цього разу пісня не дуже аж така трагедійна, як часто бувають балади. В ній є певний позитив і позитивний фінал. Бо у коханні і у стосунках він часто доволі драматичний”,

- фронтмен Kozak System Іван Леньо.

Музичним продюсером майбутнього альбому рок-гурту “Закохані злодії” виступив музикант “Океан Ельзи” Мілош Єліч. “"Цей альбом буде незвичний для нас, зокрема тому що пісні меланхолічні. Якраз досвід Мілоша Єліча — це музикант і продюсер гурту "Океан Ельзи", нам здається дуже доречним. Ми раніше працювали над піснями з Мілошем, а якраз в цьому альбомі він викладається на сто відсотків”, — розповідав раніше Іван Леньо на Радіо Промінь.

У фронтмена Kozak System великі плани і а майбутній альбом, і на його лайв-презентацію, аджу майбутній київський концерт стане найбільшим у історії гурту. “Я поки не можу сказати, яким буде шоу у кінцевому результаті, зараз з декількома людьми працюємо безпосередньо над постановкою. Сценографія, драматургія — все це придумується дуже ретельно, щоби цей концерт не залишився в пам'яті, як просто відспівування пісень, а було реальне шоу, яке ми потім покажемо в декількох областях України", — каже Іван Леньо.