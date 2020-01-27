Кріс Норман працює над новим альбомом: великий ювілейний концерт у Києві — 19 травня

У роботі над релізом задіяний продюсер Майк Чепмен. Альбом екс-учасника легендарних Smokie побачить світ вже у 2020 році.

Коли: 19 травня 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 820 грн, у продажу на Concert.ua

Британський співак та екс-учасник групи Smokie Кріс Норман повідомив про початок роботи над новим альбомом. На своїй офіційній сторінці у Facebook легендарний музикант опублікував відеозвернення до своїх прихильників, у якому розкрив деякі подробиці запису. Зокрема, над новим альбомом разом із Норманом працюватиме Майк Чепмен — британський хітмейкер, відомий своєю співпрацею з Тіною Тернер, Smokie, Sweet, Blondie та іншими.

Зараз я відправляюсь до Лондона, тому що починаю запис нового альбому разом із Майком Чепменом через кілька днів. У нас є багато чудових нових пісень — деякі з них написав я, деякі — він, деякі — ми разом. Альбом буде виданий пізніше цього року,

— повідомив Кріс Норман.

Крім того, Норман з командою почали працювати над байопиком культового музиканта. Щоправда, на вихід фільму про легендарного вокаліста Smokie доведеться зачекати: на роботу над стрічкою, за словами Кріса, знадобиться кілька років. Та зрештою, Норман з оптимізмом дивиться на всі ці проекти і майбутній ювілейний тур, адже цього року британському музиканту виповнюється 70 років. У рамках цього масштабного світового туру заїде рок-зірка і до України — концерт Кріса Нормана відбудеться у Києві 19 травня 2020 року у Жовтневому палаці.