Кров, вогонь та оголена жінка: Behemoth презентували вражаюче відео

Таким чином гурт відсвяткував початок свого туру зі Slipknot.

Польський блек-дет-метал гурт Behemoth опублікував нове епічне відео на пісню Rom 5:8. Музиканти продовжують робити ставку на контент не для людей зі слабкими нервами. Церкви, кладовища, змії, черепи та натяк на сатанинський обряд за участі оголеної жінки — все те, що близько естетиці польських рокерів. І звичайно, фронтмен Нергал у короні зі свічок.

Римляни 5: 8 "Але Бог демонструє в цьому свою власну любов до нас. Коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас".

Новим відео Behemoth відзначили початок свого європейського туру зі Slipknot. Крім того, це частина своєрідної промокампанії турової версії альбому I Loved You At Your Darkest, що вийде 24 січня. Крім оригінального альбому, у туровому виданні будуть чотири лайви пісень з сесії на BBC Radio 1 та документальний фільм Thou Darkest Art, знятий під час минулорічної художньої виставку гурту у Лондоні.

Навесні Behemoth завітає до Києва. Легендарна польська блек-метал група виступить 12 травня 2020 року у клубі Stereo Plaza.

