Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва

Останній день зими обіцяє бути насиченим. Тож обирайте - наживо побачити, як обирають представника України на Євробачення-2020, відсвяткувати 50-річчя разом із легендарними Uriah Heep чи першими почути новий альбом Kozak System. А ще - перший виступ канадців Bob Moses в Україні, гучні Bring Me The Horizon, довгоочікуване повернення "Крихітки" та багато-багато іншого у лютневій підбірці Афіша 24.

Bob Moses

Коли: 7 лютого, 20:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Канадський електронний дует Bob Moses – це Том Хові та Джим Валланс. Ранні сингли-релізи призвели до підписання контракту з лейблом Domino та виходу їх дебютного альбому Days Gone By у кінці 2015 року. Пісня Tearing Me Up з нього стала найбільш популярною, навіть двічі номінувалася на премію Греммі – і отримала заповітну статуетку. Згодою дует випустив і другий повнометражний альбом – Battle Lines.

У 2019 році Bob Moses відвідали велику кількість топових концертних майданчиків та музичних фестивалів від Glastonbury та Coachella, до EDC і Lollapalooza. Їх нечасто побачиш із сольником у Європі, однак вже 7 лютого канадські електронщики Bob Moses зіграють у Києві власний клубний сет.

Uriah Heep Коли: 7 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац) Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 649 грн, у продажу на Concert.ua Небагато гуртів доживають до 50-річчя, проте Uriah Heep – одні з таких. Група утворилась аж у 1969 році – саме тоді зародився хард-рок, який породив купу знакових команд: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. За ці 50 років Uriah Heep випустили 25 студійних альбомів, які розійшлися тиражем в 45 мільйонів копій, і відіграли більше чотирьох тисяч концертів в 60 країнах. Що б сьогодні не було актуальним і модним у світі музики, Uriah Heep залишаються чимось вічним. Їхні пісні Gypsy, Lady In Black, Easy Livin ', Stealin' знають мільйони прихильників по всьому світу. Тож у 2020-му легендарні британці приїдуть до Києва, аби відсвяткувати своє півстоліття справжнього хеві-металу. Національний відбір на Євробачення 2020 Коли: з 8 лютого

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua За право представляти країну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 боротимуться 16 українських виконавців: гурт [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Олександр Порядинський, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Еліна Іващенко, GO-A та MOONZOO feat. FMF Sure. Перший півфінал Національного відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. І нарешті у фінальному відборі 22 лютого з-поміж шести учасників оберуть того, хто поїде від України до Нідерландів. Звичайно, подивитись конкурс можна і по телебаченню, проте набагато цікавіше самому стати частиною музичної історії. Читати також: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників Вар’єте "Рояль" 21+ Коли: з 8-го лютого

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua Вар’єте "Рояль" 21+ у Caribbean Club Вар’єте "Рояль" – це нове вишукане, відверте та видовищне шоу для дорослих. Глядачам пропонують аналог паризьких легендарных кабаре. Шик, стиль, яскраві костюми, оригінальні декорації та зваблива постановка – витончена сексуальність та легкий еротизм. У театралізований сюжет перформансу вплетені музичні номери та інтерактивна комунікація з гостями. Це жива і відверта гра з вигадливим сюжетом, яка перетворюється в новий та неповторний твір. Музичним продюсером шоу виступив знаний український музикант та композитор Олексій Боголюбов. Хореографами-постановниками шоу стали відомі українські танцівниці, керівники балету NC-17 Showballet та засновники школи танцю Twist – Анна Паламарчук та Катерина Тришина, а також хореограф та солістка балету NC-17 Showballet – Світлана Черниш. Фото матеріали до проекту підготував відомий арт-ню фотограф – Руслан Лобанов.