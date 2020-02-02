Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
Останній день зими обіцяє бути насиченим. Тож обирайте - наживо побачити, як обирають представника України на Євробачення-2020, відсвяткувати 50-річчя разом із легендарними Uriah Heep чи першими почути новий альбом Kozak System. А ще - перший виступ канадців Bob Moses в Україні, гучні Bring Me The Horizon, довгоочікуване повернення "Крихітки" та багато-багато іншого у лютневій підбірці Афіша 24.
Bob Moses
Коли: 7 лютого, 20:00
Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)
Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua
Канадський електронний дует Bob Moses – це Том Хові та Джим Валланс. Ранні сингли-релізи призвели до підписання контракту з лейблом Domino та виходу їх дебютного альбому Days Gone By у кінці 2015 року. Пісня Tearing Me Up з нього стала найбільш популярною, навіть двічі номінувалася на премію Греммі – і отримала заповітну статуетку. Згодою дует випустив і другий повнометражний альбом – Battle Lines.
У 2019 році Bob Moses відвідали велику кількість топових концертних майданчиків та музичних фестивалів від Glastonbury та Coachella, до EDC і Lollapalooza. Їх нечасто побачиш із сольником у Європі, однак вже 7 лютого канадські електронщики Bob Moses зіграють у Києві власний клубний сет.
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Uriah Heep
Коли: 7 лютого, 19:00
Де: МЦКМ (Жовтневий палац) Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Вартість квитків: від 649 грн, у продажу на Concert.ua
Небагато гуртів доживають до 50-річчя, проте Uriah Heep – одні з таких. Група утворилась аж у 1969 році – саме тоді зародився хард-рок, який породив купу знакових команд: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. За ці 50 років Uriah Heep випустили 25 студійних альбомів, які розійшлися тиражем в 45 мільйонів копій, і відіграли більше чотирьох тисяч концертів в 60 країнах.
Що б сьогодні не було актуальним і модним у світі музики, Uriah Heep залишаються чимось вічним. Їхні пісні Gypsy, Lady In Black, Easy Livin ', Stealin' знають мільйони прихильників по всьому світу. Тож у 2020-му легендарні британці приїдуть до Києва, аби відсвяткувати своє півстоліття справжнього хеві-металу.
Національний відбір на Євробачення 2020
Коли: з 8 лютого
Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)
Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua
За право представляти країну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 боротимуться 16 українських виконавців: гурт [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Олександр Порядинський, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Еліна Іващенко, GO-A та MOONZOO feat. FMF Sure.
Перший півфінал Національного відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. І нарешті у фінальному відборі 22 лютого з-поміж шести учасників оберуть того, хто поїде від України до Нідерландів. Звичайно, подивитись конкурс можна і по телебаченню, проте набагато цікавіше самому стати частиною музичної історії.
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Вар’єте "Рояль" 21+
Коли: з 8-го лютого
Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)
Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua
Вар’єте "Рояль" 21+ у Caribbean Club
Вар’єте "Рояль" – це нове вишукане, відверте та видовищне шоу для дорослих. Глядачам пропонують аналог паризьких легендарных кабаре. Шик, стиль, яскраві костюми, оригінальні декорації та зваблива постановка – витончена сексуальність та легкий еротизм. У театралізований сюжет перформансу вплетені музичні номери та інтерактивна комунікація з гостями. Це жива і відверта гра з вигадливим сюжетом, яка перетворюється в новий та неповторний твір.
Музичним продюсером шоу виступив знаний український музикант та композитор Олексій Боголюбов. Хореографами-постановниками шоу стали відомі українські танцівниці, керівники балету NC-17 Showballet та засновники школи танцю Twist – Анна Паламарчук та Катерина Тришина, а також хореограф та солістка балету NC-17 Showballet – Світлана Черниш. Фото матеріали до проекту підготував відомий арт-ню фотограф – Руслан Лобанов.
Bring Me The Horizon
Коли: 11 лютого, 19:00
Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)
Вартість квитків: від 1599 грн, у продажу на Concert.ua
Британці ВМТН остаточно повернулись із творчої відпустки. 11 лютого на сцені Stereo Plaza рок-гурт відіграє півторагодинне шоу на підтримку свого найсвіжішого релізу – альбому amo (2019). Новий LP гурту слідує напрямку, який BМTH задали собі у попередньому That's the Spirit. У amo музиканти розбавили важкі гітари індустріальним електронним бітом, трансовими синтезаторами та навіть ембієнт-пасажами.
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ПРОЛЮБОВ
Коли: 14 лютого, 19:00
Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)
Вартість квитків: від 450 грн, у продажу на Concert.ua
Великий святковий концерт до Дня всіх закоханих, учасники – найліричніші українські гурти Друга Ріка, Скрябін і LETAY.
Друга Ріка вже давно здобули славу головних рок-романтиків. Під їхні пісні "Вже не сам" і "Так мало тут тебе" багато хто переживав закоханості, а під "Три хвилини" зустрічались і розлучились назавжди. Скрябін – рок-група, для яких любов – це почуття до музики, до Батьківщини і до рідних. А ще Скрябін – це наша спільна любов до Кузьми. Зараз пісні Андрія Кузьменка в складі групи виконує Yurcash. LETAY - той самий хлопець, який підкорив глядачів Нацвідбору "Євробачення-2019" експериментальним театралізованим номером і романтичним пісенним виконанням "Мила моя".
Крихітка
Коли: 14 лютого, 19:00
Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)
Вартість квитків: від 600 грн, у продажу на Concert.ua
Перший великий концерт групи за останні три роки. За цей час скучили і шанувальники, і самі музиканти. У житті учасників "Крихітки" за ці три роки відбулося чимало змін і подій. І вони охоче поділяться з вами новими враженнями та досвідом – і не виключено, що й новими піснями.
Гурт засновано в 2007 році після розпаду колективу "Крихітка Цахес". У 2009 році "Крихітка" подарувала прихильникам альбом "Рецепт" – грандіозний прорив в українській жіночій ліриці. А останній раз колектив вразив аудиторію треком "Без імені", присвячений волонтерам.
Mgzavrebi
Коли: 16 лютого, 19:00
Де: ATLAS (вул. Січових Стрільців 37-41)
Вартість квитків: від 690 грн, у продажу на Concert.ua
У Києві Mgzavrebi презентують свій новий альбом GEO. "Так вийшло, що з нашого першого альбому минуло 10 років. Хотілося випустити цей альбом як перший, з чистого аркуша, щоб він не став продовженням інших наших робіт. Нам хотілося почати щось нове, написати нову главу", - говорить про нього фронтмен гурту Гігі Дедаламазішвілі.
За роки роботи Mgzavrebi створили власний легко впізнаваний музичний стиль. Кожен їх концерт – це танці, обійми і сльози, це подих Грузії, яку ми так любимо, це відвертісь і чесність в кожному слові і звуку.
Гарік Кричевський
Коли: 23 лютого, 19:00
Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)
Вартість квитків: від 150 грн, у продажу на Concert.ua
Заслужений артист України, вітчизняний шансоньє та просто харизматичний виконавець - легендарний Гарік Кричевський у Києві. На концерті під назвою "Любимые песни. Live 2020" співак виконає найулюбленіші пісні за свою багаторічну кар’єру.
Тексти ліричного героя Гаріка Кричевського зрозумілі та близькі всім. Він ніби хлопець із нашого рідного двору - закоханий у життя, романтичний та дещо авантюрний юнак. Гаріку Кричевському завжди є, чим поділитися зі слухачами: душевне тепло, філософське ставлення до життєвих негараздів, численні пригоди.
DREZDEN
Коли: 28 лютого, 19:00
Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)
Вартість квитків: від 499 грн, у продажу на Concert.ua
Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. Назва Drezden походить від німецького міста, де народився Сергій. Та й перший в історії проєкту концерт відбувся цьогоріч у Львові у день народження Міхалка – 19 січня.
Разом із Сергієм Міхалком у лайві братимуть участь його син Павло за клавішними, бас-гітарист Алесь-Франтишек Мишкевич, гітарист Павло Величко і барабанщик Денис Шуров. Гратимуть музиканти пісні з обох релізів групи: однойменного дебютного альбому "Drezden" (2018) та "Эдельвейс" (2019).
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HammerFall
Коли: 29 лютого 20:00
Де: ATLAS (вул. Січових Стрільців 37-41)
Вартість квитків: від 850 грн, у продажу на Concert.ua
У останній день зими в клубі Atlas відбудеться гучний концерт легендарного метал-гурту HammerFall. Легендарна шведська команда привезе новий альбом Dominion. 11-й за рахунком повноформатний реліз гуру вже отримав найвищі оцінки в різних країнах світу. У Швеції, Німеччині та Швейцарії платівка потрапила до п’ятірки в національних топ-чартах.
Основна тема творчості команди – мистецтво війни. На концерті видатні шведи виконають найгучніші хіти за всю історію гурту. Тож приходьте за фірмовим драйвом, потужною енергетикою та сильним вокалом Йоакіма Канса.
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Kozak System – Закохані злодії
Коли: 29 лютого 19:00
Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Вартість: від 350 грн, у продажу на Concert.ua
29 лютого на найбільшому своєму концерті у кар’єрі – у Жовтневому палаці Kozak System презентують свій п’ятий студійний альбом "Закохані злодії". "Я поки не можу сказати, яким буде шоу у кінцевому результаті, зараз з декількома людьми працюємо безпосередньо над постановкою. Сценографія, драматургія — все це придумується дуже ретельно, щоби цей концерт не залишився в пам'яті, як просто відспівування пісень, а було реальне шоу, яке ми потім покажемо в декількох областях України", — розповідає про майбутню презентацію фронтмен Іван Леньо. Приходите аби підтримати улюблений український рок-гурт та першими почути нові пісні.