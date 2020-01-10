Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
Потужний метал від Five Finger Death Punch, нове бачення класики від Театра на Подолі, чарівний баритон Джейкоба Бенкса або джаз із бразильським колоритом — все це чекає на киян у січні.
Новорічні свята завершились, проте сумувати у січневому Києві точно не доведеться. Рок-концерт, театр, виставка, джаз, соул та творчість Висоцького — 24 канал підготував для вас добірку найцікавіших подій січня.
Five Finger Death Punch
Коли: 14 січня
Де: Палац спорту, пл. Спортивна, 1
Вартість: від 1190 грн
Культові гіганти металу відкривають потужним шоу в київському Палаці спорту свій зимовий європейський тур. Five Finger Death Punch — найактуальніший гурт у своєму жанрі, кількість прослуховувань пісень якої перевищує позначку у три мільярди.
Нещодавно FFDP випустили нову потужну пісню, а вже 28 лютого світ побачить їхній новий альбом. Тож в Україні рокери виконають не тільки найвідоміші свої хіти, а й презентують нові досі ніким не чуті треки.
Квитки на Five Finger Death Punch у Києві доступі на Concert.ua.
Шинель
Коли: 16-17, 31 січня
Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20
Вартість: 300 грн
Прем’єра вистави за однойменною повістю Миколи Гоголя. Класична історія про маленького чиновника Акакія Акакійовича Башмачкіна у новому прочитанні від київського Театру на Подолі. Вистава відбувається у малому залі театру, тож камерність і залученість у дійство кожного глядача гарантовані. Мова вистави — українська.
Новим елементом у знайомому сюжеті стало рішення озвучити думки чиновника та оживити шинель, перетворивши її на жінку. Хоча шинель у виконанні акторки Юлії Шевченко і не розмовляє, проте вона є одним з головних героїв дійства, тримає за руку головного героя — і глядач бачить, як Башмачкін, у блискавичному виконанні актора Романа Халаімова, дивиться на неї закоханими очима людини, що здійснила свою найзаповітнішу мрію.
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Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації
Коли: до 19 січня
Де: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 10-12
Вартість: від 40 грн (дітям до 12 років — безкоштовно)
Параска Плитка-Горицвіт — гуцульська художниця, фольклористка, етнографка, філософиня та фотографка. ЇЇ життя було важким і сповненим випробувань: 10 років радянських таборів за допомогу УПА, після — усамітнене життя в карпатському селі Криворівня.
Виставка “Подолання гравітації” — це не тільки презентація життєвого доробку жінки, що стала одним із культурних символів усієї Гуцульщини. Це мікрокосм, що існує на межі правди й вигадки, подорож світом духовних образів, казкових текстів, етнографічних записів, вигаданих ландшафтів і документальних фотографій.
Jacob Banks
Коли: 22 січня
Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців 37-41
Вартість: від 890 грн
Британський співак Джейкоб Бенкс виступить в Україні вперше. У київському клубі ATLAS артист презентує дебютний альбом Village. До свого першого музичного доробку Бенкс йшов цілих шість років. У його піснях переплелися класичні джазові та блюзові стандарти, фанк та хіп-хоп — все те, що слухав протягом життя сам Джейкоб.
Та найголовніше у творчості британця — це його щирість і голос. Одного разу почувши потужний та густий баритон Джейкоба Бенкса ви більше ніколи не переплутаєте його ні з чим іншим. І його концерт — чудова можливість це перевірити.
Квитки на Jacob Banks у Києві доступі на Concert.ua.
Олексій Горбунов. Висоцький
Коли: 25 січня
Де: Caribbean club, вул. С. Петлюри, 4
Вартість: від 590 грн
25 січня — день народження Володимира Висоцького, що був не тільки культовим актором та бардом, але і голосом цілого покоління. Він був “своїм”, близьким для багатьох, у його текстах — життя, щирість і правда, яка завжди проста.
Камерний концерт Олексія Горбунова та гурту “Грусть Пілота” — це свого роду дань пам’яті Висоцького. “Висоцький — це як перша цигарка, перша пластинка The Rolling Stones або The Beatles. Перше та те, що запам’ятається на все життя”, — стверджує Горбунов.
Квитки на Олексій Горбунов. Висоцький у Києві доступі на Concert.ua.
Jazz Kolo — Alegria
Коли: 25 січня
Де: Caribbean club, вул. С. Петлюри, 4
Вартість: від 300 грн
Міжнародний джазовий проект Jazz Kolo відбудеться вже втринадцяте. Участь у концерті візьмуть відомі музиканти з Данії, Іспанії та України: Лео Мінакс (вокал, гітара), Стин Расмуссен (клавішні), Йонас Йохансен (барабани). Засновник і четвертий учасник проекту Jazz Kolo — український джазовий композитор Ігор Закус.
На вас чекає музично-вокальний виступ досвідченого джазового квартету з гарячим бразильським та прохолодним скандинавським колоритом. У камерній атмосфері Caribbean club ви зможете у повній мірі насолодитись музикою і почути, як поєднуються три різні культури.
Квитки на Jazz Kolo — Alegria у Caribbean club доступі на Concert.ua.