Куди піти з дитиною на новорічні свята у Києві

Новий рік та Різдво — чи не найулюбленіші свята для дітей. Адже саме зараз трапляються справжні дива та втілюються найзаповітніші дитячі мрії. Тож перед багатьма батьками стоїть непросте завдання: як розважити дитину на новорічні свята. Ми зібрали для вас найцікавіші святкові події Києва, які стануть до вподоби не тільки малечі, але і батькам.

Резиденція Діда Мороза

28 грудня — 12 січня, ВДНГ

Вже традиційно на території ВДНГ працює Резиденція Діда Мороза. Участь у цій інтерактивній шоу-казці з чарівними героями, вражаючими декораціями і захоплюючою програмою можуть взяти діти будь-якого віку.

Розважатимуть дітлахів ельфи — вірні друзі Діда Мороза. Вони допоможуть кожній дитині пройти цікаві міні-квести та написати листа із побажаннями, якщо малюк ще не встиг зробити це вдома.

Та найважливіша і найзахоплююча частина — зустріч з власником резиденції Дідом Морозом. Тепер вже дорослим не доведеться вигадувати казки про "подарунок від зайчика", адже кожен малюк зможе посидіти в дідуся на колінках, розпитати його про життя в чарівнім краю та загадати бажання. А ще — отримає казкове фото на згадку та солодкий новорічний подарунок з Резиденції Діда Мороза.

Вартість квитків: від 220 грн (подарунок кожному гостю входить до вартості квитка; діти до 4-х років включно можуть заходити по одному квитку з дорослим, що супроводжує їх)

Купити квитки у Резиденцію Діда Мороза можна на сайті Concert.ua.

Мандри задзеркаллям

27 грудня — 12 січня, Національний цирк України

Кожна дитина чекає новорічного дива, а цирк — це місце, де дива можливі цілий рік! Грандіозне новорічне шоу для дітей "Мандри задзеркаллям" — це подарунок від Національного цирку України не тільки для дітей, але й для їх батьків. Адже в основі святкової програми історія, з якою пов’язане дитинство багатьох поколінь, — казкова подорож Аліси в чарівному Задзеркаллі.

На гостей цирку чекають кумедні та дотепні персонажі з казки Льюїса Керролла, яких люблять мільйони хлопчиків і дівчаток у всьому світі. Участь у шоу-програмі візьмуть професійні гімнасти, акробати та веселі клоуни.

Вартість квитків: від 100 грн

Купити квитки на казкове новорічне шоу "Мандри задзеркаллям" можна на сайті Concert.ua.

Льодова ковзанка

Не дивлячись на те, що зима цього року видалась аномально теплою, сезонні ковзанки у Києві вже працюють. Цю зимову розвагу обожнюють діти будь-якого віку. Покружляти на льоду можна як на відкритому морозному повітрі, так і на закритих ковзанках. І не варто турбуватись, якщо у дитини немає власних ковзанів — їх можна взяти в оренду.

Традиційно найбільші відкриті ковзанки працюють на Контрактовій та Михайлівській площах, на ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1) та на території кондитерської фабрики (просп. Науки, 1). Вартість катання та оренди ковзанів тут складає близько 100-150 грн. Усі ці ковзанки обладнанні світломузикою та знаходяться близько від новорічних ярмарок та фудкортів, тож будьте готові провести тут весь день. Закриті ж ковзанки є майже у кожному великому торговельно-розважальному центрі.

Можна покататись на ковзанах у Києві і безкоштовно — у парку Шевченка та поруч із Офісом президента. Проте зі своїми ковзанами сюди приходити не можна. Їх потрібно орендувати на місці під заставу документів, що посвідчують особу, або грошей (200 грн).

Мюзикл "Таємниці новорічних іграшок"

28 грудня — 6 січня, Палац "Україна"

Налаштуйтесь на новорічні дива і відведіть свою малечу у гості до її улюблених героїв казок та мультфільмів. Музична вистава "Таємниці новорічних іграшок" подарує дитині святковий настрій та казкові пригоди.

Надзвичайну атмосферу новорічних свят на сцені створить театр танцю "Форсайт" під керівництвом відомого хореографа-постановника Олександра Лещенка. Талановиті актори у ролі казкових героїв розважать акробатичними та танцювальними номерами і розкажуть про пригоди та "Таємниці новорічних іграшок".

Окрім того, перед самою виставою у фойє Палацу "Україна" дітей розважатимуть аніматори. До того ж ви зможете поповнити сімейні фотоархіви новими спогадами, зробивши знімок у одній з тематичних новорічних фотозон.

Вартість квитків: від 50 грн.

Купити квитки на мюзикл "Таємниці новорічних іграшок" можна на сайті Concert.ua.

Winterra. Легенда казкового краю

12 грудня — 12 січня, концерт-хол ВДНГ

За легендою, існує казковий світ Winterra. Тут всюди панує Мороз, а птахи і звірі живуть у злагоді. А ще — виконуються найзаповітніші бажання та мрії, варто лише відкрити своє серце справжньому диву і повірити у помах чарівної палички!

Нове фантастичне зимове шоу "Winterra. Легенда казкового краю" — це саме те, що потрібно для сімейних святкувань. Ви всією родиною опинитесь у справжній казці з неймовірними спецефектами та видовищними декораціями від творців "Вартових мрій" та "Дому таємничих пригод". Божевільні акробати та драйвові танцюристи закружляють вас у святковому вирі. Тож це дійсно шоу, яке варто подивитися всією родиною.

Режисери-постановники шоу — Костянтин Томільченко і Олександр Братковський; музичний супровід — Юрко Юрченко (Yurcash).

Вартість квитків: від 250 грн. Діти до 5-ти років у супроводі дорослих можуть подивитися шоу безкоштовно (без надання окремого місця).

Купити квитки у чарівну країну "Winterra. Легенда казкового краю" можна на сайті Concert.ua.

Disney On Ice. Крижане серце

3-6 січня, Палац спорту

Вперше в Україні буде представлено офіційне льодове шоу Disney On Ice за мотивами популярного мультфільму "Крижане серце". Це шоу вже полюбили маленькі глядачі більше ніж 75-ти країн світу. Його постановники — титуловані сценаристи та зірки хореографії. А грандіозні декорації та вражаючі спецефекти створювала одна з найвідоміших американських студій.

Разом із принцесою Анною діти вирушать на пошуки її сестри Ельзи. Допоможуть їм у цьому мисливець Крістоф, його олень та сніговик Олаф. Крім того, малюки зустрінуть своїх улюблених героїв інших мультиків — Міккі Мауса, Дональда Дака, Гуффі, персонажів "Історії іграшок", "В пошуках Немо", "Король лев" та чарівних принцес. Тож не прогавте можливість подарувати дитині справжній казковий світ Disney.

Вартість квитків: від 399 грн. Діти до 3-х років у супроводі дорослих можуть подивитися шоу безкоштовно (без надання окремого місця).

Купити квитки у чарівний світ Disney можна на сайті Concert.ua.

Новорічні та різдвяні ярмарки

Головний новорічний ярмарок країни знаходиться у самому центрі міста — поруч із Софійським собором. Завдяки тематичним святковим декораціям ви всією родиною мандруватимете чарівними королевствами з казки про Лускунчика, а малеча навіть зможе покататися чарівним експресом. 7-го січня біля Софії також пройде різдвяна хода звіздарів та святковий концерт.

Тематикою традиційного ярмарку на Контрактовій площі стала опошнянська кераміка, тож усе зимове мистечко цьогоріч виконане у етностилі. Тут на вашу родину чекатимуть як традиційні святкування, так і сучасні розваги. Так, 14 січня на Святого Василя тут щедруватимуть і виступатимуть фольклорні колективи.

До самої весни працюватиме велика святкова локація "Зимова країна" на ВДНГ. Це чудове місце для того, аби провести свята всією родиною, адже розвага до душі знайдеться для кожного. Окрім ковзанки та фудкортів на ВДНГ відбудоване справжнє казкове містечко з майстернями. Тут ви зможете власноруч зробити святкову прикрасу для ялинки або навідатись до ельфа-чарівника та відправити листа справжньою різдвяною поштою.