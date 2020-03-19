Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві

"Хрещена мати панк-року" завітає до України разом зі своїм незмінним музичним партнером з часів повернення на сцену бас-гітаристом Тоні Шанаханом.

Коли: 29 серпня 2020 року

Де: Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (пл. Івана Франка, 3)

Вартість квитків: від 590 грн, у продажу на Concert.ua

Американська співачка та поетеса, "хрещена мати панк-року" Патті Сміт приїде до України. Разом із басистом Тоні Шанаханом вона влаштує у Києві "Вечір розмов та музики". У програмі – найвідоміші пісні і, звичайно, вірші та купа приголомшливих історій з життя Патті Сміт. Повірте, їй точно є, про що розказати.

Патті Сміт – американська співачка, поетеса та композиторка. Її юність прийшлась на 60-ті - саме ці непрості часи сформували з неї насамперед творчу персону, яку цікавили фактично всі види мистецтва – література, живопис, театр, музика. Згодом Патті стала органічною частиною бунтарської та нон-конформістської богеми тих часів – де слова, вона товаришувала із лідерами бітників Алексом Гінзбергом та Вільямом Барроузом. Тільки питанням часу був момент, коли її тексти перестали бути лише текстами – перший музичний альбом Патті 1975-го року посідає чільне місце серед 500-та найвеличніших альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Слухати Patti Smith – Gloria:

Коли панк комерціалізувався, принципова Патті втратила до нього інтерес і зробила перерву на цілих 16 років. Вона повернулась на музичну сцену лише після того, як протягом короткого часу пішли з життя багато з її близьких – музика стала для неї в певному сенсі розрадою. Врешті в 2007-му році її ім’я було включено у Зал слави рок-н-ролу.