Лідер Behemoth розповів, як став сатаністом

Фронтмен легендарного польського блек-метал гурту познайомився з ідеями окультизму завдяки важкій музиці та улюбленим виконавцям.

Вокаліст Behemoth Адам "Нергал" Дарський став героєм документального міні-фільму "Сатаністи Варшави" видання Loudwire. Музикант, альбом The Satanist якого був визнаний кращим метал-релізом десятиріччя, розповів про свою боротьбу з онкологією, ставлення до польських політиків та про захоплення сатанізмом. За словами Нергала, до темної естетики його привернули улюблені гурти.

"Я просто читав інтерв'ю з іншими музикантами, тому що все почалось з моєї пристрасті до музики, звичайно — не з захоплення філософією. Потім я отримував знання з різних джерел, проте все почалось з музики, з бунтівного характеру екстремального та тяжкого металу в цілому, для якого сатана є одним з найсильніших архетипів", — розповідає фронтмен Behemoth.

Як і будь-який польський підліток, Нергал виховувався у традиціях католицької церкви, хоча й не дуже суворих. "Польський католицизм дуже поверхневий. Він заснований на традиційних аспектах, а не на глибинному духовному досвіді. Не думаю, що належу до всього цього, тож обрав іншу сторону", — пояснює музикант. Однак наголошує — його життєва філософія зовсім не зводиться до перевернутого хреста. Так, після перемоги над лейкемією Нергал почав активно займатися йогою — як фізично, так і духовно.

Останній студійний альбом Behemoth — I Loved You at Your Darkest вийшов наприкінці 2018-го року, тож зараз гурт знаходиться у світовому турі на його підтримку. Кожне шоу Behemoth — це не просто концерт, а ціле масштабне театральне дійство з декораціями та спецефектами. У Києві легендарний блек-метал гурт Behemoth виступить 12 травня 2020 року у клубі Stereo Plaza.

Квитки на Behemoth у Києві ви можете придбати онлайн на Concert.ua.