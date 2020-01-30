Лютий на ВДНГ: вікенди наливок, вареників та сала, Кураж і "Магія кіно"

"Зимова країна на ВДНГ" працює до 1 березня і щовихідних влаштовуватиме тематичні свята.

Свята продовжуються – на ВДНГ подбали, аби ви не сумували і не сиділи вдома аж до весни. Кожної суботи та неділі на території комплексу тематичні свята з насиченою розважальною програмою. Серед них – три гастрономічні вікенди: сала, наливок та вареників, а також особливе свято до Дня всіх закоханих. Крім того, "Зимова Країна на ВДНГ" приймає гостей щодня на локаціях проекту – ковзанці, тюбінгових гірках, "Замку крижаних скульптур", виставці костюмів "Магія кіно", контактному зоопарку та у тропічній фермі живих метеликів.

Вікенд наливок

Коли: 1-2 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Вікенд наливок на ВДНГ

Цього вікенду на ВДНГ частуватимуть найпопулярнішими українськими напоями із різноманітними смаками та ароматами. Хріновуху, вишнівку, облипихівку та ще десятки варіацій наливок доповнять пунші, глінтвейни, гроги та інші авторські напої. А найсміливіші зможуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за звання "Пані П’яна Вишня" та "Пана Спотикайло".

Крім того, щогодини вас розважатимуть імпровізаційними скетчами герої "Поселення дурнів". Усі ж пам’ятають веселі каламбури про мужика, бабу та моряка?

Виставка костюмів "Магія кіно"

Коли: до 13 лютого

Вартість квитків: від 90 грн, у продажу на Concert.ua

Виставка костюмів "Магія кіно" на ВДНГ

Бажаєте усією родиною потрапити до казкового закадрового світу кіно? FILM.UA Group презентує абсолютно новий для України масштабний проєкт – виставку костюмів "Магія кіно". На ній ви побачите унікальні речі, що створювались спеціально для відомих українських серіалів, фільмів та шоу. Серед експонатів – костюми зі зйомок історичного екшену "Захар Беркут", лав-сторі "Віддана", серіалу "Кріпосна", вистави "Викрадена Принцеса" та 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю".

Виставка проходить у Концерт-Холі ВДНГ (павільйон 9) з 12:00 до 20:00. Для дітей до 3-х років вхід у супроводі батьків – безкоштовний.

Вікенд вареників

Коли: 8-9 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Вікенд вареників на ВДНГ

Найвідомішу українську страву – вареники – можна буде скуштувати з будь-якою начинкою: солодкі – з сиром, вишнями, чорницею, солоні – з лівером, м’ясом, картоплею, капустою, приправлені салом, смаженою цибулькою чи сметаною. А ще у програмі виступи народних колективів, варенична лотерея "Еники Беники їли вареники", гастрономічні фешн-покази, «варенична» дискотека та змагання на швидкісне поїдання головної страви вихідних – "Спритні щелепи".

А пам’ятаєте фантастичну здібність Пацюка з "Вечорів на хуторі близ Диканьки" їсти вареники без рук? У вас також буде можливість спробувати примусити вареники левітувати – у тематичній фотозоні, де ви усією родиною зможете зробити знімки на пам’ять у найкращих традиціях відомого роману Миколи Гоголя.

Вікенд кохання

Коли: 14-16 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Вікенд кохання на ВДНГ

У ці дня на гостей чекатиме романтичне катання на ковзанці, що сяє сотнями вогників, гарячий і запашний глінтвейн, катання на гойдалках та атракціонах та ще багато розваг. А ще святковий сюрприз – весілля героїв "Зимової країни" – сніговиків Няші та Добряка. Це продовження романтичної історії, що розпочалася у новорічну ніч, коли закоханий Добряк освідчився своїй коханій прямо зі сцени ВДНГ.

А 14-го лютого у сам День закоханих усі бажаючі можуть стати учасниками встановлення рекорду України – масового поцілунку. Для цього необхідно лише заповними спеціальну форму – за посиланням.

Кураж Basic

Коли: 15-16 лютого

Вартість квитків: 150 грн, у продажу на Concert.ua

Кураж Базар на ВДНГ

Кураж Базар змінив формат і тепер не буде прив’язуватися до тематик. Проте розваги, активності, улюблена їжа й усе, до чого ви звикли, залишається. А ще – денні вечірки, яких так усім бракує. Особливу увагу організатори тепер приділятимуть розвитку барахолки, але благодійність залишається головною метою заходу. Тож приходьте, аби добре провести час, придбати нові речі та зробити добру справу.

Вікенд сала

Коли: 22-23 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Вікенд сала на ВДНГ

Не забули на ВДНГ і про найвідоміший український продукт – сало. Його можна буде скуштувати, а можна й купити додому на святковому ярмарку. Свіже, солоне, підкопчене, смажене, навіть у шоколаді – усе це можна буде знайти у ці дня на території. До того ж на гостей чекають конкурси та святковий концерт, а також незвичний атракціон, що здатен "виміряти" національну силу – "Саломір".