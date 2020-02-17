Machine Head випустили нову антиромантичну пісню

Трек Circle the Drain був написаний у не найкращі часи у житті фронтмена Робба Флінна – з групи пішли двоє музикантів, близькі друзі розлучались. Тож ці композиція стала своєрідним протестом проти Дня Закоханих.

Коли: 20 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

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Потужна рок-група Machine Head поділилась з прихильниками новою піснею. Трек Circle the Drain вийшов 14 лютого, саме на День святого Валентина. Проте, за словами гітариста та вокаліста Робба Флінна, ця пісня навпаки цілком антиромантична.

"Натхненням для цієї пісні став мій старий знайомий, що повернувся з Афганістану, тільки аби його стосунки з дівчиною остаточно зіпсувались. У нас була розмова на День святого Валентина, і він сказав: "Ми просто кружляли до каналізації". Ця фраза мене вразила настільки, що я включив її до пісні, над якою працював", – розповідає Флінн.

Слухати Machine Head – Circle the Drain:

За словами лідера Machine Head, ця історія була дивною паралеллю з його власним життям тоді. З групи пішли двоє учасників, декілька близьких друзів проходили через розлучення. "Це був сезон розпаду. І всі друзі брали у цьому участь, обираючи певну сторону, не запрошуючи інших людей на якісь події, здійснюючи соціальний та емоційний тиск, – усі ці типові речі, які трапляються, коли псуються стосунки", – говорить Робб Флінн.

Саме ці всі історії стали фундаментом тексту для пісні Circle The Drain. "Це сумна пісня про погані стосунки, але також це і прийняття того, що все закінчилося, і треба рухатися далі", – стверджує музикант.

Як відомо, більшу частину 2020-го року Machine Head планує провести у турі на честь 25-річчя їхнього дебютного альбому Burn My Eyes. Минулого року заради цього до гурту повернулись барабанщик Кріс Контос та гітарист Логан Мадер, що були у оригінальному складі під час запису першого релізу. У Києві вперше почути вживу оригінальний склад Machine Head та відсвяткувати разом із легендарним гуртом його 25-річчя ви зможете вже 20 травня 2020 року в StereoPlaza.